Azcué afirmó que hoy se enfrentan dos modelos: el que llevó a Concordia a la pobreza y el de una ciudad ordenada

El jefe comunal sostuvo que la actual coyuntura expone con claridad la confrontación entre dos modelos de ciudad. Por un lado, el que gobernó Concordia durante las últimas cuatro décadas y que, según afirmó, transformó a una ciudad pujante en una de las más pobres del país; y por otro, el modelo que impulsa su gestión, basado en el ordenamiento del Estado municipal, la eficiencia en el gasto y una fuerte inversión en obra pública.

“Aquí hay dos modelos antagónicos que se están enfrentando. Uno es el que nos gobernó 40 años, donde pasamos de ser una ciudad ordenada y una tierra de oportunidades, a una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país”, expresó Azcué. En ese sentido, apuntó al peronismo como responsable de haber sobredimensionado la estructura municipal y de haber convertido al Estado local en un factor de reproducción de la pobreza.

Frente a ese esquema, el intendente remarcó que su gestión representa el cambio que la ciudadanía votó en las urnas. “El modelo que trajimos nosotros es el de una ciudad ordenada, con un Estado eficiente y un municipio que invierta el 35% de sus recursos en obra e infraestructura, como lo hacen muchas ciudades que tomamos como referencia”, afirmó.

Azcué detalló que actualmente el municipio ya destina cerca del 20% del presupuesto a obras e infraestructura, porcentaje que está contemplado en el Presupuesto 2026, y aseguró que el objetivo es alcanzar progresivamente el 35%. “Vamos a llegar, y eso influye directamente en la vida de los vecinos: más asfalto, más infraestructura, mejores servicios y una mejor calidad de vida”, señaló.

El intendente subrayó que muchas zonas de la ciudad aún carecen de servicios básicos como agua potable, cloacas, calles en condiciones y alumbrado público, y aseguró que esa es la principal demanda de los barrios. “Donde hoy hay barro, mañana va a haber una calle en condiciones y redes de servicios. Eso es lo que nos piden nuestros vecinos”, remarcó.

Finalmente, Azcué fue contundente al reafirmar el rumbo de su gestión: “Vamos por ese camino, no nos vamos a desviar y no nos van a quebrar”, concluyó, dejando en claro que el proceso de ordenamiento del Estado municipal continuará pese a las presiones y conflictos políticos.

Redacción de 7Paginas