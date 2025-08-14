7PAGINAS

Jueves 14 de agosto de 2025
Azcue anunció que saldó deuda millonaria heredada de la gestión de Cresto y apuntó a desmanejos

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, informó a través de sus redes sociales que el municipio terminó de pagar una deuda de $613.292.107 con la Cooperativa Eléctrica, correspondiente al consumo de energía registrado entre marzo y octubre de 2023, durante la gestión del exintendente Enrique Cresto.
Redacción 7Paginas

“Seguimos ordenando el municipio y haciendo frente a deudas de la gestión anterior”, expresó Azcue, quien remarcó que estos más de 600 millones de pesos podrían haberse destinado a obras de pavimentación, mejoras en el alumbrado público o más servicios para los vecinos, pero debieron ser utilizados para cubrir lo que calificó como “desmanejos” heredados.

El jefe comunal sostuvo que su administración mantiene un compromiso con la responsabilidad fiscal: “No somos lo mismo. Dijimos que íbamos a administrar con responsabilidad y lo estamos cumpliendo. Es lo que encomendé a todo mi equipo: cada peso que ahorramos con eficiencia tiene que volver a los vecinos en mejores servicios y obras que impulsen el crecimiento de Concordia”.

Azcue concluyó destacando que la prioridad de su gestión es “construir juntos un futuro” en el que los recursos municipales se utilicen de manera eficiente y en beneficio directo de la comunidad.

