Azcué anunció una nueva etapa de obras por $1.900 millones para Concordia

En el marco de una recorrida por las obras de pavimentación que se ejecutan sobre calle La Pampa, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, anunció una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID), que demandará una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos y será financiada con recursos propios de la Municipalidad.

Azcué destacó el avance de los trabajos que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad y sostuvo que las obras forman parte de una planificación orientada a mejorar la infraestructura y la circulación.

“Esto surge de la demanda de los vecinos con quienes dialogamos permanentemente. Este ordenamiento mejora la calidad de vida de los barrios”, expresó el presidente municipal.

El intendente adelantó además que, mientras se avanza hacia la etapa final de la pavimentación de calle La Pampa, en el tramo comprendido entre Presidente Illia y Lieberman, la próxima semana se abrirán las ofertas correspondientes a la licitación pública para esta nueva etapa del PID.

El presupuesto oficial para la ejecución de las obras será cercano a los 1.900 millones de pesos.

“Estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo. Para nosotros es una gran satisfacción, después de dos años y medio de ordenar el Municipio, optimizando los recursos y mejorando la administración, poder avanzar con este tipo de obras”, subrayó Azcué.

Nuevas calles incluidas en el plan

La nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario contempla la pavimentación de dos importantes arterias de Concordia.

Los trabajos incluirán calle Laprida, entre Italia y Sara Neira, y calle Mario Gatto, entre Laprida y Tavella.

Antes de avanzar con la pavimentación definitiva, se ejecutará una primera fase destinada a renovar la infraestructura básica de los sectores intervenidos.

Las tareas contemplan el recambio de las cañerías de agua potable y de la red colectora cloacal, incluyendo las correspondientes conexiones domiciliarias.

Además, para garantizar la operatividad del sistema, se instalarán nuevas válvulas esclusas e hidrantes.

Una vez finalizada la renovación de estas redes, se procederá a la construcción de una base de suelo cemento y posteriormente se ejecutará la pavimentación definitiva de las calles.

Distintos frentes de obra en la ciudad

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y señaló que actualmente existen diferentes frentes de obra en marcha en Concordia.

“En este caso, en calle La Pampa ya se está pavimentando, pero además en otros sectores se realizan distintas obras integrales que después permiten asfaltar”, explicó el funcionario.

De esta manera, el Municipio continúa con el desarrollo del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con nuevas intervenciones destinadas a mejorar los servicios, la circulación y la infraestructura urbana en distintos barrios de Concordia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas