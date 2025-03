Azcué apuesta a la educación presentando el plan de alfabetización municipal “aprender sin límites”

Este viernes el Intendente Francisco Azcué llevó adelante la presentación del Plan de Alfabetización Municipal “Aprender sin Límites”, una iniciativa motorizada desde la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano que viene a marcar un hito en la historia de Concordia ya que es la primera vez que se impulsa, de manera independiente, una estrategia integral para combatir el analfabetismo en personas mayores de 18 años.

Dicho plan ha recibido la colaboración de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta Salto Grande.

Esos materiales fueron diseñados como herramientas prácticas, accesibles y adaptadas a la diversidad de los barrios de Concordia. Conforman una pieza clave para alcanzar los objetivos del programa, ya que representan una metodología accesible y cercana, pensada para generar un impacto real en cada participante.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Humano, Ing. Sebastián Arístide; el Subsecretario de Educación Prof. Carlos Gatto; el Director Ejecutivo para el Seguimiento de Proyectos de la Fundación “Potenciar Argentina”, Ezequiel Bustamante; la Directora Pedagógica de la misma Fundación Sofía Collar y la profesora Sonia Galeano, quien fue la encargada de diseñar los cuadernillos de Matemática y Lengua del Plan de Alfabetización.

Además acompañaron concejales, funcionarios nacionales, provinciales y municipales; entre ellos el titular de la Departamental de Educación Julio Barrios.

PROPÓSITO

El programa tiene como propósito brindar herramientas concretas para facilitar la inclusión social y digital, promoviendo el desarrollo personal y comunitario. El plan tendrá una duración aproximada de 7 meses, contempla clases semanales impartidas tres veces por semana en diversos barrios de la ciudad, asegurando que la educación esté al alcance de todos.

En la presentación se dejó en claro que las clases estarán a cargo de docentes capacitados específicamente para trabajar con adultos, garantizando un acompañamiento pedagógico de calidad que responda a las necesidades particulares de este grupo.

Vale aclarar que la identificación de esta problemática y la definición de prioridades han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Humano. La colaboración se instrumentó a través del Proyecto “Relevar”, que permitió obtener datos clave sobre los índices de analfabetismo en ciudadanos mayores de 18 años.

“RESOLVER PROBLEMAS DE FONDO”

El Intendente Azcué recordó que llegar a este objetivo responde a lo establecido en los orígenes de su gestión cuando se comenzó a trabajar y planificar bajo el postulado que señala “que no se puede transformar lo que no se conoce” y hacia ese sentido apuntó el Proyecto “Relevar”.

Este paso habilitó conocer la realidad de muchos barrios de la ciudad “con nombre y apellido porque para nuestra gestión las personas no son un número. Esto nos permitió actuar en algunos casos en la emergencia pero también proyectar y programar a largo plazo para poder resolver los problemas de fondo y no vivir haciendo un culto de la emergencia”.

Parte de esa planificación incluye a “Aprender sin Límites” ya que “dentro de todas las políticas públicas que tenemos disponibles, la educación es la herramienta de transformación más poderosa. Todo lleva más trabajo, esfuerzo e inversión y por eso quiero destacar el equipo” que ha estado trabajando estos meses desde la Subsecretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Humano.

El Plan de Alfabetización Municipal “se trata de un hito en la ciudad” y sin dejar de reconocer que “falta mucho por hacer, habría que ver que otras ciudades han llevado, desde un municipio, un programa de alfabetización de estas características”.

Por último, resaltó y agradeció la colaboración del titular de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Embajador Alejandro Daneri por el aporte para la impresión de los cuadernillos y a la Fundación “Potenciar Argentina”.

LO URGENTE Y LO IMPORTANTE

Tras celebrar el lanzamiento del Plan de Alfabetización, Arístide reconoció que en el día a día “uno tiene que elegir entre la urgencia y las cosas trascendentes que pide Concordia y lamentablemente la urgencia a veces te marca la agenda y no te deja ver esa perspectiva de lo profundo”.

Con este plan “estamos celebrando justamente trabajar sobre la base de una epidemia social: No nos damos cuenta lo que es una persona que no sabe leer ni escribir y hay miles de concordienses analfabetos, mucha gente sufriendo mucha injusticia, durante mucho tiempo” por ello consideró que “es un día histórico porque primero, los revelamos, los sacamos a la luz y después nos pusimos a hacer algo al respecto, por lo que estamos sembrando una Concordia distinta y eso hay que celebrarlo”.

DIGNIDAD, AUTONOMÍA Y OPORTUNIDADES

A su turno, el Subsecretario de Educación Gatto señaló que “hablar de alfabetización es hablar de dignidad, de autonomía, de oportunidades, es hablar de puertas que se abren y de sueños que comienzan a hacerse realidad”.

En ese sentido, detalló que “según el Programa Relevar, miles de personas en nuestra ciudad aún no saben leer ni escribir y no podemos permitir que esta realidad continúe, no podemos aceptar que en pleno siglo XXI haya vecinos que no puedan acceder a la educación, que no puedan escribir su nombre o leer”.

Fue por eso que “asumimos este desafío, con la firme convicción de que la educación es el motor de transformación más poderoso que tenemos y por eso, este programa ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar que cada persona que lo necesite tenga acceso a una educación de calidad, con clases adaptadas a sus tiempos y necesidades”.

Por último, haciendo hincapié en que la alfabetización “no es solo un acto pedagógico, es un acto de justicia social, es un derecho fundamental que hoy, con este plan, estamos garantizando”.

FUTURO

Ezequiel Bustamante, desde la Fundación Potenciar, agradeció a la actual gestión municipal por la implementación de estos programas y proyectos, en donde “la idea es que estén vinculados a la gente, a su comunidad y a las personas que afectan, principalmente como multiplicadores”.

“Desde la fundación no podemos estar más de acuerdo con los ejes de esta gestión porque entendemos que la Educación es la manera de apostar hacia el futuro que nuestro país requiere, por eso estamos muy contentos de ser parte de este lanzamiento”.