Azcué avanzó con Salto Grande en la implementación del Plan de Acción ante Emergencias

El encuentro tuvo como objetivo dar continuidad a la implementación del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) de Salto Grande, una herramienta clave para la gestión de eventuales contingencias vinculadas a la represa y para la protección de las poblaciones ubicadas aguas abajo.

Tras la reunión, Azcué destacó “los esfuerzos del Municipio y de Salto Grande por fortalecer la seguridad de las comunidades aguas debajo de la represa. Esto forma parte del trabajo coordinado que venimos realizando desde la gestión con distintas instituciones y organismos, siempre pensando en el bienestar de nuestra comunidad”.

Por su parte, los especialistas del organismo binacional señalaron que en las próximas semanas se llevarán adelante nuevas acciones en coordinación con el Municipio, en el marco de los estándares internacionales que rigen la seguridad de las grandes infraestructuras hídricas.

De esta manera, el gobierno local y Salto Grande continúan consolidando una agenda conjunta orientada a la prevención, la planificación y la respuesta ante posibles situaciones de emergencia, priorizando la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de la región.

Con informacion de prensa municipal