Azcué aventuró un buen año y afirmó: “El gobernador nos demostró que juntos podemos levantar esta ciudad”

Durante el tradicional evento que convoca a miles de vecinos y turistas, Azcué destacó la presencia del titular del Ejecutivo entrerriano y la importancia del trabajo articulado entre Provincia y Municipio.

“Estamos felices de contar con la presencia de nuestro gobernador, nuestro conductor y líder. Es muy importante cada vez que nos visita, y lo hace muy seguido. Nosotros también viajamos permanentemente a Paraná para trabajar en conjunto”, expresó el jefe comunal en diálogo con un cronista de 7Paginas.

El intendente señaló que la gestión local atravesó dos años de ordenamiento y estabilización, etapa que —según remarcó— hoy permite avanzar con mayor dinamismo en obras, servicios y políticas públicas. “El mensaje es trabajar y gestionar, aún en un contexto adverso, cumpliendo el mandato de la gente de tener un Estado eficiente, honesto y con determinación”, afirmó.

En materia turística, Azcué valoró especialmente la recuperación de espacios emblemáticos que definió como “las joyas del turismo” de Concordia. En ese sentido, mencionó el Hotel Ayuí, el paraje La Tortuga Alegre y el Camping Las Palmeras, además de destacar la reactivación del aeropuerto como un hito clave para la región.

“Son cuestiones muy importantes para nuestra ciudad y nuestra zona. Unidos todos podemos sacar adelante Concordia y la región”, sostuvo.

Finalmente, el intendente se mostró confiado de cara a lo que viene y celebró el desarrollo del carnaval como parte de la identidad concordiense. “Soy muy optimista. Creemos que vamos a tener un buen año y este carnaval, que nos llena de orgullo, es una muestra de todo lo que podemos lograr”, concluyó.