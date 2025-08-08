7PAGINAS

Jueves 7 de agosto de 2025
Azcue celebró el acuerdo con los libertarios: “Para que el kirchnerismo no ponga un pie más en nuestra provincia ni en nuestra ciudad”

Tras el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio sobre la conformación de un frente electoral junto a La Libertad Avanza (LLA), el intendente de Concordia, Francisco Azcue, utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo y entusiasmo por el acuerdo.
Redacción 7Paginas

“Celebro el acuerdo impulsado por nuestro líder y conductor Rogelio Frigerio para conformar un gran frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Una unión que nace de la convicción de que el cambio es posible si lo hacemos juntos, con responsabilidad, honestidad y una visión clara de futuro”, expresó el jefe comunal.

En su mensaje, Azcue remarcó su compromiso con “nunca más corrupción, nunca más privilegios” y la necesidad de “defender el trabajo genuino, la producción y la libertad” como ejes centrales de la nueva alianza.

Además, afirmó que este frente tiene como objetivo evitar que “el kirchnerismo ponga un pie más en nuestra provincia ni en nuestra ciudad”, destacando la importancia de las reformas, la transparencia, la eficiencia y la producción como bases del desarrollo.

“Lo hacemos por Concordia, por Entre Ríos y por la Argentina que viene. Sigamos hacia adelante, dejando atrás viejas prácticas y trabajando cada día para que Concordia despegue y vuelva a ser esa ciudad próspera y con futuro para todos”, concluyó Azcue.

Redaccion de 7Paginas