Azcue celebró el acuerdo con los libertarios: “Para que el kirchnerismo no ponga un pie más en nuestra provincia ni en nuestra ciudad”

“Celebro el acuerdo impulsado por nuestro líder y conductor Rogelio Frigerio para conformar un gran frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Una unión que nace de la convicción de que el cambio es posible si lo hacemos juntos, con responsabilidad, honestidad y una visión clara de futuro”, expresó el jefe comunal.

En su mensaje, Azcue remarcó su compromiso con “nunca más corrupción, nunca más privilegios” y la necesidad de “defender el trabajo genuino, la producción y la libertad” como ejes centrales de la nueva alianza.

Además, afirmó que este frente tiene como objetivo evitar que “el kirchnerismo ponga un pie más en nuestra provincia ni en nuestra ciudad”, destacando la importancia de las reformas, la transparencia, la eficiencia y la producción como bases del desarrollo.

“Lo hacemos por Concordia, por Entre Ríos y por la Argentina que viene. Sigamos hacia adelante, dejando atrás viejas prácticas y trabajando cada día para que Concordia despegue y vuelva a ser esa ciudad próspera y con futuro para todos”, concluyó Azcue.

Redaccion de 7Paginas