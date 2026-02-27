Azcué celebró la nulidad de la destitución de Goyeneche: “¡Gracias Cecilia!”

A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó el coraje de la exfuncionaria judicial y consideró que la resolución representa un mensaje institucional de relevancia.

“Hoy es un gran día para la República, para la Justicia y para nuestras instituciones. La restitución de Cecilia Goyeneche no es solo una reparación personal: es una señal clara de que la verdad, la valentía y los principios terminan imponiéndose”, expresó Azcué.

El intendente subrayó que Goyeneche “tuvo el coraje de enfrentar a la corrupción, sin claudicar, sin negociar valores”, y recordó que investigó algunas de las causas más complejas de la provincia, entre ellas la conocida como la de los contratos truchos.

“Por eso fue perseguida. Por eso intentaron disciplinarla. Por eso la apartaron con un proceso viciado. Hoy, la Justicia —a través de la Corte y del Superior Tribunal— revierte esa injusticia y devuelve las cosas a su lugar”, afirmó.

Azcué también vinculó el caso con su propia trayectoria profesional. “Este caso fue lo que me terminó de convencer de dejar el Poder Judicial y comprometerme desde la política. Como ex fiscal, sé lo que implica sostener una convicción aun cuando todo juega en contra”, manifestó.

Finalmente, cerró su mensaje con un reconocimiento directo a la exfiscal: “Hoy como intendente quiero decirte gracias Cecilia, por tu entereza, tu ejemplo y tu compromiso”.

El pronunciamiento del jefe comunal se suma a las múltiples repercusiones que generó el fallo judicial en el ámbito político e institucional de la provincia.

