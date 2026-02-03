Azcué comparó el presente de Concordia con la batalla de Caseros y habló de un “momento histórico de reconstrucción”

En ese marco, el jefe comunal dialogó con un cronista de 7Paginas y destacó la importancia de estas conmemoraciones no solo desde el punto de vista histórico, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre el presente de la ciudad. “Hoy tenemos un paralelo con la batalla de Caseros porque Concordia está viviendo un momento histórico de reconstrucción”, afirmó Azcué, al trazar un vínculo entre aquellos hechos fundacionales y el proceso de cambios que impulsa su gestión.

El intendente sostuvo que estos homenajes a los próceres sirven para “cargarse de energía patriótica” y pensar el rumbo actual del país, la provincia y la ciudad. En ese sentido, remarcó que Concordia atraviesa una etapa de reconstrucción no solo estructural y económica, sino también de valores, y subrayó la necesidad de transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones.

Azcué agradeció además el acompañamiento de la ciudadanía a las transformaciones que se vienen llevando adelante. “Sentimos el apoyo de nuestra gente para poner a Concordia de pie y devolverle el camino del progreso”, expresó, al tiempo que aseguró sentirse fortalecido para enfrentar los intereses de sectores que, según señaló, “se beneficiaron durante años de la política en perjuicio de los concordienses”.

Consultado sobre si el momento actual puede considerarse una etapa bisagra para su gestión, el intendente fue categórico: “Sí, estamos en un momento bisagra”. Explicó que los primeros dos años estuvieron dedicados a estabilizar y ordenar el municipio, en un contexto complejo tanto por variables macroeconómicas como por situaciones internas heredadas.

En ese sentido, destacó el avance en materia presupuestaria, señalando que la inversión en infraestructura pasó del 3 por ciento al inicio de la gestión a casi el 20 por ciento, con el objetivo de alcanzar el 35 por ciento que, afirmó, destinan las ciudades “normales y ordenadas”. “Eso implica tocar intereses de la casta política y sindical, pero para eso vinimos”, remarcó.

Finalmente, Azcué se mostró confiado de cara al futuro, resaltó la consolidación de su equipo de trabajo y aseguró que este será “un gran año” para la ciudad. “Somos una gestión cada vez más fuerte, con un municipio ordenado, sin privilegios, y con el objetivo claro de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este camino ya se está acelerando y las cosas van a seguir mejorando”, concluyó.

Foto: Marcelo Gonzalez