Azcué: “Concordia está en una senda marcada de crecimiento y cambios profundos”

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el jefe comunal afirmó que “turísticamente se arrancó el año de acuerdo a lo planificado” y aseguró que “ha sido un buen comienzo de año en la ciudad”. En ese sentido, destacó el desarrollo de los carnavales de Concordia, a los que definió como “el carnaval más pasional del país”, con un importante marco de público, y el normal funcionamiento de otros atractivos como el lago, la pesca, el río, la costanera y el circuito histórico.

Azcué también puso en valor la declaración de Concordia como ciudad art nouveau de Latinoamérica y recordó la importancia del Castillo de San Carlos, vinculado a El Principito, “uno de los libros más leídos del mundo, que se escribió aquí, en nuestra ciudad”.

“Estamos felices por lo que está ocurriendo en Concordia, con un proceso de ordenamiento durante estos dos primeros años, de estabilización, y ahora ya en una senda marcada de crecimiento y de cambios profundos en términos institucionales y también en la ciudad en su conjunto”, sostuvo, y se mostró optimista de cara al futuro: “Va a ser un buen año para los concordienses”.

En relación a la ocupación turística, señaló que se ubica entre el 66 y el 68 por ciento, y remarcó que ese resultado es producto de múltiples variables. En ese contexto, apuntó contra las consecuencias de “muchos años de populismo, malas administraciones y corrupción”, y recordó que espacios clave del turismo local, como la Tortuga Alegre y el lago, estuvieron durante años “en manos de amigos de los políticos”.

Destacó especialmente la recuperación del Hotel Ayuí y de los campings del lago, así como la toma de posesión de la Tortuga Alegre, uno de los campos de pesca más importantes de Sudamérica. “Ahora estamos en un proceso de licitarlo para que esté en las manos correctas, con inversión y desarrollo”, afirmó. A ello sumó la inauguración del aeropuerto y el impacto positivo que estas acciones generan en la confianza del sector privado.

Consultado por la situación en uno de los balnearios donde se denunció posible contaminación del agua, Azcué explicó que se realizan monitoreos permanentes y que, cuando los índices lo exigen, se prohíbe el ingreso, pero que luego, al normalizarse los parámetros, se vuelve a habilitar. “No hay nada que ocultar. Somos una gestión responsable y actuamos siempre en el cumplimiento de la ley”, aseguró.

Cese de contratos y conflicto municipal

En otro tramo de la entrevista, el intendente se refirió al conflicto generado por el cese de contratos municipales. En ese marco, confirmó que realizó una denuncia por amenazas de muerte recibidas por mensajes dirigidos a él y a su familia, situación que derivó en allanamientos y una detención. También mencionó un episodio ocurrido durante la Maratón de Reyes que involucró a una concejala, al que calificó como “una triste imagen de quienes tienen que representar al pueblo”.

Azcué explicó que el conflicto se da en el contexto de un proceso de ordenamiento del municipio, con el objetivo de construir un Estado eficiente. “Cuando asumimos, solo el 3% del presupuesto se destinaba a obras de infraestructura. Hoy estamos cerca del 20% y nuestro objetivo es llegar al 35%, como los municipios normales”, indicó.

En ese marco, confirmó que no se renovaron 141 contratos, una decisión que calificó como “difícil”, pero necesaria. “Tengo que pensar en todos los concordienses y en lo mejor para la ciudad”, afirmó. Remarcó que la reducción de personal y el control del gasto son claves para aumentar la inversión en obras y servicios básicos.

El intendente detalló que al inicio de su gestión el municipio contaba con unos 3.100 empleados, mientras que actualmente la cifra ronda los 2.380. También denunció lo que definió como un “festival de contratos” durante 2023, con alrededor de 900 incorporaciones, entre ellas 230 pases a planta que consideró en muchos casos irregulares. “Tenemos documentación que respalda todo esto”, aseguró.

Azcué aclaró que nunca calificó como “ñoquis” a quienes no tuvieron renovación de contrato y reconoció que muchas de esas personas sí cumplían tareas, aunque sostuvo que en varios casos los servicios ya no eran necesarios.

Pobreza y modelo de desarrollo

Al referirse a los altos índices de pobreza de Concordia, el intendente sostuvo que se trata de un problema estructural de larga data y rechazó explicaciones simplistas. “Hace más de 20 años que Concordia aparece entre las ciudades con mayores índices de pobreza, pese a tener condiciones para ser una ciudad pujante y productiva”, afirmó.

En ese sentido, atribuyó la situación a la aplicación prolongada de un modelo populista y asistencialista que, según señaló, terminó generando un daño estructural. “Estamos trabajando para cambiar ese paradigma por uno de inclusión real, con infraestructura que permita a las personas desarrollar un proyecto de vida digno”, indicó.

Finalmente, Azcué remarcó que el municipio avanza con un Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, sin depender de aportes nacionales. “Los municipios no pueden estar esperando que Nación les haga las obras. Tenemos que ser eficientes, planificar, invertir y administrar bien nuestros recursos”, sostuvo.

“Hoy gobernar exige eficiencia, tecnología, innovación y buenos equipos. Ese es el camino que estamos transitando, con seriedad y responsabilidad, para el bien de Concordia y de sus vecinos”, concluyó.