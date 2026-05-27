Azcué confirmó la fábrica de adoquines y la planta de asfalto para avanzar con un fuerte plan vial en Concordia y opino por la recolección de residuos

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Azcué destacó que el municipio atraviesa una etapa de ejecución de obras luego de “dos años y medio de ordenar y optimizar recursos”.

“Estamos avanzando con muchas obras en un plan de infraestructura. Después de dos años y medio de ordenar y llevar adelante un proceso de optimización de recursos, ver que se están avanzando más las obras es algo positivo. La gente entiende que el esfuerzo fue necesario y que tenemos que seguir por este camino de un Estado eficiente”, expresó.

El jefe comunal recordó que el Plan de Infraestructura y Desarrollo Social Bicentenario contempla una inversión cercana a los 15 millones de dólares en distintas obras para la ciudad.

En ese sentido, mencionó que ya se ejecutó una primera inversión de un millón de dólares, que permitió la inauguración de obras como Doctor Saure, Paula Albarracín y Juventud Unida. Además, confirmó que en los primeros días de junio comenzarán las obras correspondientes a las primeras 45 cuadras de un total de 110 previstas en el plan.

“Esas 45 cuadras ya fueron adjudicadas y la segunda etapa ya está cargada para el llamado a licitación”, detalló.

Fábrica de adoquines y planta de asfalto

Uno de los anuncios más importantes realizados por el intendente fue la confirmación de la puesta en marcha de la fábrica de adoquines, que ya fue instalada en el Polo Productivo de Concordia.

“En breve vamos a empezar a producir adoquines para realizar pavimento articulado, que es el adoquinado de calles”, afirmó.

A esto se suma la futura adquisición de una planta de asfalto de última generación, que será instalada en el Parque Industrial.

“Ya se cargó la licitación de la planta de asfalto, una planta moderna, a gas. Con esto vamos a poder hacer bacheo y también asfaltar calles”, explicó.

Azcué remarcó que las obras viales no consistirán solamente en la colocación de asfalto, sino que incluirán trabajos integrales de infraestructura sanitaria.

“Cada vez que hacemos asfalto también hacemos conexiones de agua y cloacas. La obra se hace para que dure y se hace bien, no es solamente tirar asfalto”, sostuvo.

Vuelve el estacionamiento medido

Otro de los temas abordados fue el regreso del estacionamiento medido en Concordia, previsto para junio.

Según explicó el intendente a 7Paginas, el municipio decidió dejar de utilizar la aplicación que pertenecía a una universidad y avanzar con un sistema completamente desarrollado por personal municipal.

“Desarrollamos una aplicación 100% municipal con profesionales del área de informática de la Municipalidad”, indicó.

Actualmente se están pintando nuevamente los cordones de color verde para reorganizar las zonas habilitadas para estacionar.

“La aplicación ya está disponible y creemos que en junio, cuando termine el pintado, ya se va a empezar a utilizar y cobrar con la misma modalidad que había antes”, señaló.

Balance sobre la recolección de residuos

Por otra parte, Azcué evaluó positivamente el funcionamiento de la empresa privada que actualmente presta el servicio de recolección de residuos en la mitad de Concordia.

“El servicio tiene frecuencia tres, pasan tres veces por semana en horarios determinados y puerta a puerta. Los primeros días fueron de adaptación, pero hoy ya están en un buen momento de prestación”, aseguró.

El intendente destacó que la firma cuenta con certificaciones IRAM e ISO y con unidades geolocalizadas, lo que permite mejorar el control y la eficiencia del servicio.

Además, remarcó que la contratación significó un importante ahorro económico para el municipio.

“Son muchos millones que nos ahorramos y además nos obliga a mejorar también la recolección municipal”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el municipio avanzará con medidas para evitar la acumulación de bolsas de residuos en las esquinas de la ciudad.

“Queremos avanzar hacia un sistema puerta a puerta y mejorar el servicio para los vecinos”, concluyó.