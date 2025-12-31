Azcué decidió dar de baja contratos incorporados en la gestión de Cresto con fines proselitistas

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la medida tiene como objetivo central cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos de la ciudad.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué explicó que la revisión de los contratos responde a una situación heredada de la gestión anterior. “Estamos cuidando los recursos, que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas. Se mandaron un verdadero ‘festival de contratos’ que incluyó más de 900 casos, entre pases a planta permanente y contratos en los últimos meses de 2023, antes de dejar la gestión. Eso no se puede sostener y lo estamos ordenando”, afirmó.

Azcué remarcó que el proceso de revisión se apoya en criterios de eficiencia y equidad dentro de la estructura municipal. “Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Tenemos la obligación de serlo para poder volcar los recursos donde realmente se necesitan”, sostuvo.

El jefe comunal también hizo hincapié en lo que consideró una situación profundamente injusta. “No es justo para los trabajadores ni para los vecinos sostener este tipo de contratos. Es injusto para quienes tienen una carrera administrativa y para quienes hacen un esfuerzo todos los meses para pagar sus impuestos”, expresó.

Finalmente, Azcué subrayó que el ordenamiento actual es clave para el futuro de Concordia. “Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino. Ese es el camino que elegimos para que Concordia crezca y es lo que estamos haciendo y vamos a profundizar durante los próximos años”, señaló.

Desde el Municipio aclararon que no se trata de despidos, sino de la no renovación de contratos administrativos que ya habían vencido y que, en su mayoría, fueron firmados durante la gestión anterior de manera irregular, sin funciones claras y con fines proselitistas.

“Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses ordenar el municipio, porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión”, concluyó el intendente.