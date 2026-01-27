Azcué desafió a la oposición: “No nos importa que nos amenacen porque contamos con el apoyo de la gente”

En declaraciones brindadas al noticiero del canal local, Azcué remarcó la necesidad de avanzar con medidas de ordenamiento y eficiencia en el Estado municipal, poniendo el foco en las carencias que aún padecen numerosos barrios de Concordia. “¿Vos sabés la cantidad de niños, de vecinos en general, que no tienen agua, que no tienen cloacas, que no tienen asfalto? Para eso tenemos que ser eficientes y cortar con todo esto, y lo vamos a hacer”, expresó.

En ese sentido, el intendente fue contundente al referirse a las críticas y presiones recibidas tras la decisión. “Nosotros no vamos a retroceder, no vamos a ceder. No nos importa que nos amenacen, que nos quieran hostigar o amedrentar. Hagan lo que quieran”, afirmó.

Azcué subrayó que su gestión llegó al gobierno con el compromiso de ordenar la Municipalidad, transformar la institución y avanzar en la modernización de la ciudad. “Vinimos con el compromiso de ordenar este municipio, de ser un Estado eficiente y de transformar la ciudad. Y lo estamos haciendo y vamos a seguir adelante”, sostuvo, al tiempo que destacó el respaldo recibido tanto del gobernador como de la ciudadanía. “Tenemos el apoyo de la gente, que es lo más importante, y en este último tiempo, con estas medidas, ese apoyo es enorme”, agregó.

En cuanto a las proyecciones para el año en curso, el jefe comunal señaló que Concordia se encamina a un proceso de normalización, con parámetros de eficiencia y una fuerte inversión en obra pública. “Estamos con el objetivo de llegar al 35% y ya estamos casi en el 20, o sea que vamos muy bien. Este va a ser un gran año, con muchas obras, mucho asfalto y mucha infraestructura”, anticipó.

Finalmente, Azcué explicó que estas acciones forman parte del Plan de Infraestructura del Bicentenario, que busca mejorar sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. “Queremos que la gente sepa la verdad y entienda qué es lo que se está poniendo en juego, por qué hay tanta tensión y tantas manifestaciones: porque estamos terminando con los privilegios de mucha gente que durante años gobernó esta ciudad. Eso se terminó. Este es el rumbo que hemos tomado y lo vamos a mantener”, concluyó.

Redacción de 7Paginas