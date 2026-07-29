Azcué designó a la nueva directora de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Concordia

La flamante funcionaria integra el Área de Ceremonial y Protocolo desde 2017, donde se desempeñó en la organización de inauguraciones, conferencias, eventos institucionales y actos protocolares, acumulando una amplia experiencia en la coordinación de actividades oficiales.

Según se informó desde el municipio, Llane ha trabajado durante los últimos años en la articulación con autoridades, organismos públicos, instituciones y fuerzas de seguridad, además de coordinar la logística y el desarrollo operativo de numerosas actividades impulsadas por la gestión municipal.

Asimismo, posee el título de Técnica en Organización Profesional de Eventos y cuenta con antecedentes en la organización de congresos y encuentros de alcance nacional, experiencia que fortaleció su formación en planificación, coordinación y gestión de eventos institucionales.

Azcué destacó la experiencia de la nueva funcionaria

Al anunciar la designación, el intendente Francisco Azcué señaló la importancia de consolidar equipos de trabajo con conocimiento de la administración pública y experiencia en la función.

Agradecimiento a Fátima Arce

En el comunicado enviado a 7Paginas, la Municipalidad de Concordia también expresó su agradecimiento a la directora saliente, Fátima Arce, por «el compromiso, la dedicación y la labor desempeñada» durante su gestión al frente de Ceremonial y Protocolo.

De acuerdo a información recabada por 7Paginas, la decisión de Arce de dejar el cargo responde al surgimiento de una nueva oportunidad laboral. No obstante, fuentes consultadas señalaron que mantiene una excelente relación política y personal con el intendente Azcué, a quien acompañó durante la campaña electoral de 2023 desde el espacio MID Concordia.

Con este nombramiento, el Ejecutivo municipal apuesta por dar continuidad al trabajo del área con una funcionaria de trayectoria interna, que conoce el funcionamiento del municipio y cuenta con experiencia en la organización de las principales actividades oficiales de la ciudad.