Azcué designó a Patricia Rodríguez como nueva secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Concordia

Rodríguez es contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuenta con más de 30 años de experiencia en administración, planificación, presupuesto, recursos humanos, auditoría y conducción de equipos de trabajo. A lo largo de su carrera profesional se desempeñó tanto en organismos públicos como en el asesoramiento a empresas, instituciones y cooperativas.

Entre sus principales antecedentes figura su paso como gerente de las oficinas de ANSES Concordia, donde estuvo al frente de uno de los organismos públicos con mayor volumen de atención y complejidad administrativa de la región.

Además, integró equipos técnicos de la Municipalidad de Concordia en diferentes etapas, participando en la elaboración del Plan Estratégico de la ciudad, programas de microcrédito, asistencia alimentaria y diversos proyectos institucionales.

Su trayectoria también comprende tareas de asesoramiento contable y organizacional para empresas industriales, comerciales, cooperativas y entidades de la economía regional, especializándose en procesos de modernización administrativa, planificación financiera y organización institucional.

En el ámbito institucional, fue presidenta de la Delegación Concordia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, integró la Comisión Provincial de la entidad y ocupó la vicepresidencia del Sistema de Previsión Social del Consejo, además de participar activamente en organizaciones vinculadas al desarrollo local.

«Buscamos a la persona con mayor experiencia»

Al anunciar la designación, el intendente Azcué explicó los motivos de la elección.

«Buscamos a la persona que reuniera la mayor experiencia política, de gestión, capacidad técnica, conocimiento del Estado y aptitud para coordinar una de las áreas más importantes del municipio. Patricia Rodríguez cumple con todas esas condiciones y por eso le confiamos esta responsabilidad», afirmó.

El jefe comunal agregó que la prioridad de la gestión es conformar equipos con capacidad para dar respuesta a las demandas de la comunidad.

«Nuestra prioridad es conformar los mejores equipos posibles para seguir transformando Concordia. Las decisiones de gobierno se toman pensando en la capacidad de las personas para gestionar, resolver problemas y trabajar por los vecinos. Patricia aporta una trayectoria política y profesional sólida, experiencia en conducción de equipos y un profundo conocimiento de la administración pública», sostuvo.

«Asumo este desafío con compromiso»

Tras su designación, Patricia Rodríguez agradeció la confianza depositada por el intendente y manifestó que asumirá sus nuevas funciones con responsabilidad.

«Voy a asumir este desafío con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, trabajando junto al equipo municipal para fortalecer la gestión y acompañar los objetivos que el Intendente ha definido para esta etapa», expresó la nueva secretaria de Gobierno.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas