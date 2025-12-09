Azcué destacó el avance del parque Industrial y marcó proyecciones para el 2026

Las acciones anunciadas representan la continuidad de un proceso de fortalecimiento iniciado durante este año, en el que se logró avanzar con la implementación del nuevo Reglamento del Parque Industrial y de la Ordenanza de Promoción Industrial. Además, se concretó un nuevo parcelamiento que permitió ampliar la superficie disponible para la venta, se reactivó la Planta de Tratamiento de Efluentes con una inversión que superó los 52 millones de pesos y se ejecutaron diversas obras complementarias que permitieron mejorar sustancialmente la infraestructura del predio.

En su intervención, Azcué recordó que uno de los ejes centrales de su gestión es el desarrollo productivo y destacó el rol fundamental del sector privado en el crecimiento de la ciudad. “Ustedes son los verdaderos protagonistas porque son los que planifican, sueñan, invierten y generan fuentes de empleo genuino”, afirmó.

En la misma línea, subrayó el rol del Estado como facilitador del crecimiento. “Como Estado debemos ser facilitadores y estamos trabajando para que cada vez haya mejores condiciones. Este año avanzamos con muchas medidas que se consolidarán y profundizarán durante el 2026. Queremos que este Parque Industrial sea uno de los mejores y podemos hacerlo porque tenemos potencial”, expresó el intendente.

Avances y resultados

Por su parte, el presidente del EMAPI, Luis Kolarik, destacó el trabajo sostenido que se viene realizando junto a la Secretaría de Desarrollo Productivo, superando una compleja situación heredada. “Gracias al acompañamiento económico de la actual gestión municipal, que al asumir adeudaba 14 meses, logramos mejorar la infraestructura del parque”, señaló.

Entre los principales logros, mencionó la puesta en óptimas condiciones del tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 500.000 litros, la finalización de la obra de pavimentación y la reposición de más de 250 metros de alambrado perimetral. Además, remarcó que se alcanzó un equilibrio administrativo sólido, sin deudas internas ni con proveedores ni prestadores de servicios.

Kolarik también resaltó que el Concejo Deliberante aprobó el nuevo reglamento del parque y una nueva Ordenanza de Promoción Industrial, lo que permitió ganar visibilidad, competitividad y prestigio. “Hoy el Parque Industrial ofrece servicios a la altura de otros polos industriales del país, respaldado por una ubicación geopolítica estratégica e inmejorable”, sostuvo.

Metas para el 2026

Entre los objetivos fijados para el primer semestre del 2026, se planteó la continuidad de las obras de servicios faltantes y del mejoramiento integral de la infraestructura del parque, con el fin de que las empresas radicadas puedan producir más y mejor. Asimismo, se continuará con las acciones de visibilización del área industrial con el propósito de atraer nuevas inversiones.

Durante el año, el EMAPI participó de eventos de relevancia como “Somos Industria 2025”, desarrollado en el marco de la primera Expo de Parques Industriales y el primer Congreso Nacional de Parques Industriales, organizado por la Red Parques de la República Argentina, además de “Concordia Produce 2025”.

Reconocimientos a empresas históricas

En la oportunidad, se realizó un reconocimiento especial a las empresas que están radicadas en el Parque Industrial desde sus inicios. Fueron distinguidas Aserradero Granton, con 31 años de trayectoria fomentando la producción y la generación de empleo; SIE S.R.L., por su labor ininterrumpida desde 1995; y VECCHIO S.R.L., por sus 29 años de trabajo generando riqueza y fuentes de empleo para la ciudad.

Del acto participaron además la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio; el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; integrantes del directorio del EMAPI y representantes de distintas empresas radicadas en el área industrial.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas