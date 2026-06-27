Azcué destacó el crecimiento de una empresa tecnológica de Concordia que se incorpora al Registro de la Economía del Conocimiento

En ese marco, el intendente Francisco Azcué visitó este viernes las instalaciones de la firma y destacó el valor de acompañar a emprendimientos locales que apuestan por la innovación, la investigación y la generación de empleo calificado.

La incorporación al REC le permitirá a Smartnutrifoods acceder al régimen de beneficios previsto por la Ordenanza Nº 38.529, que contempla la exención de la Tasa Comercial y de la Tasa General Inmobiliaria durante cinco años, con posibilidad de prórroga por un período similar, además de otros incentivos para empresas vinculadas a la economía del conocimiento.

«Las posibilidades de crecimiento se fortalecen»

Durante la recorrida, Azcué remarcó que este tipo de herramientas permiten generar mejores condiciones para el desarrollo del sector productivo local.

«Es una muestra más de una empresa que apuesta por la innovación, por la tecnología y que nació de un concordiense formado en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Como Estado nos queda acompañar y generar las condiciones para que puedan seguir invirtiendo, creciendo y agregando valor a la materia prima. Estamos muy contentos por lo que se viene logrando», expresó el jefe comunal.

En la misma línea, el director de Rentas, Fernando Marsicano, invitó a otras empresas del sector a sumarse al registro.

«Es un trámite muy sencillo. Solo deben inscribirse para comenzar a gozar de la exención de la Tasa Comercial y la Tasa General Inmobiliaria. Desde el Municipio queremos fomentar estas herramientas para que más empresas de Concordia puedan crecer», señaló.

Concordia busca consolidarse como polo de innovación

Por su parte, el director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn, explicó que la incorporación de Smartnutrifoods forma parte de una estrategia para fortalecer el ecosistema tecnológico local.

«Nuestro objetivo es llegar a 30 empresas registradas dentro de la economía del conocimiento. Esta es la tercera incorporación y demuestra que en Concordia sobra talento. Es un gran hito porque sirve como ejemplo para los emprendimientos que vendrán», afirmó.

Tecnología aplicada a la industria

El socio gerente de Smartnutrifoods, Lucas Benítez, agradeció el acompañamiento del municipio y sostuvo que los beneficios permitirán reinvertir recursos en nuevos desarrollos tecnológicos.

«El ingreso al régimen municipal representa un apoyo enorme porque nos permite destinar esos recursos a seguir creciendo e innovando. Desarrollamos productos para la industria utilizando tecnología de microencapsulación, además de soluciones para laboratorios y desarrollos con propósitos médicos específicos», indicó.

Benítez explicó además que el primer producto desarrollado por la empresa es Keto Prep Coco, un aceite de coco en polvo elaborado mediante tecnología de microencapsulación, y adelantó que ya trabajan en nuevas soluciones innovadoras para distintos sectores industriales.

Investigación y desarrollo con sello concordiense

Smart Nutri Foods basa su actividad en la investigación, formulación y producción de aceites microencapsulados, una tecnología que mejora la estabilidad, conservación y liberación controlada de principios activos utilizados en distintos procesos industriales.

La empresa trabaja además en conjunto con universidades, laboratorios y centros de investigación para impulsar proyectos de innovación aplicada y favorecer la transferencia tecnológica hacia el sector productivo.

Con esta nueva incorporación al Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento, Concordia continúa fortaleciendo un sector estratégico para el desarrollo económico, promoviendo la innovación, el agregado de valor y la creación de empleo altamente calificado.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas