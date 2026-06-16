Azcué destacó el inicio de la repavimentación de calle Ricardo Rojas: “Es posible gracias al compromiso de los contribuyentes y a tener un Municipio ordenado”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, recorrió durante la mañana de este martes el inicio de los trabajos de repavimentación de calle Ricardo Rojas, en el tramo comprendido entre Concejal Veiga y Diamante, una de las arterias más importantes para la conectividad urbana de la ciudad.

La intervención se ejecuta con fondos municipales y forma parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que impulsa la actual gestión, contemplando en una primera etapa la renovación de las redes de agua potable y cloacas, junto con la modernización de la infraestructura subterránea del sector.

Durante la recorrida, Azcué estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando Esquibel, y el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre.

Obras integrales para garantizar durabilidad

El jefe comunal remarcó que la obra responde a una planificación integral que prioriza la renovación de los servicios esenciales antes de avanzar con la pavimentación definitiva.

“Estamos haciendo las obras como corresponde, renovando toda la infraestructura subterránea antes de pavimentar. Se cambian las cañerías, se incorporan materiales de calidad y luego se realiza el asfalto con las características técnicas adecuadas. Nuestro compromiso es hacer obras buenas para que duren”, afirmó Azcué.

En ese sentido, destacó que este tipo de intervenciones forman parte del mayor plan de obras ejecutado por la actual administración con recursos propios.

“Estos trabajos integrales, que quedan debajo del asfalto, son fundamentales porque garantizan durabilidad. Esto es posible gracias al compromiso de los contribuyentes y a tener un Municipio ordenado”, sostuvo.

Renovación de redes y mejora de servicios

La obra contempla el reemplazo total de la infraestructura existente por nuevas cañerías de PVC para agua potable y cloacas, incluyendo además nuevas conexiones domiciliarias y la instalación de válvulas destinadas a regular la presión de la red.

De acuerdo a lo informado, estas mejoras permitirán optimizar significativamente la prestación de los servicios sanitarios para los vecinos del sector, reduciendo problemas recurrentes y garantizando una mayor eficiencia en el sistema.

Al respecto, Fernando Esquibel explicó que se trata de una intervención estratégica para la ciudad.

“Se reemplaza toda la infraestructura existente por cañerías de PVC, brindando una solución integral y de calidad. Es una obra muy importante para una de las principales vías de conexión de la ciudad, permitiendo mejorar significativamente los servicios y la circulación para los vecinos”, señaló el funcionario.

Reconstrucción total de la calzada

Una vez finalizada la renovación de las redes subterráneas, el proyecto contempla la reconstrucción completa del paquete estructural de la calle.

Las tareas incluirán el fresado de la carpeta asfáltica existente, la compactación del suelo, la ejecución de badenes y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica diseñada para mejorar la transitabilidad, optimizar el drenaje superficial y aumentar la seguridad vial.

Desde el municipio destacaron que esta intervención forma parte de una serie de obras de infraestructura que se están desarrollando en distintos sectores de Concordia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer los servicios públicos y modernizar la red vial urbana de cara al Bicentenario de la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas