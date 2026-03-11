Azcué destacó la obra de calle Dr. Sauré como ejemplo del uso eficiente de los recursos municipales

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Francisco Azcué remarcó la importancia de la intervención y sostuvo que este tipo de obras reflejan el criterio con el que se administran los recursos públicos.

“Estos trabajos se realizan bajo controles y estándares que nosotros exigimos desde la Municipalidad porque queremos que lo que se haga perdure en el tiempo y que el contribuyente vea que los recursos que ingresan son utilizados en políticas públicas sólidas”, expresó el jefe comunal.

Azcué también explicó que la elección de las obras responde a una planificación que contempla diferentes factores vinculados al desarrollo urbano y la circulación en la ciudad. “La elección de estas obras no surge sin un sustento. Se tienen en cuenta numerosos aspectos como la presencia de establecimientos educativos, el paso de las líneas de transporte urbano, entre otras cuestiones. De esta manera se va generando un anillo de circulación al que se le irán sumando futuras intervenciones contempladas en el presupuesto 2026, gracias a la eficiencia en la administración de los recursos, al orden y a la estabilidad financiera que hemos logrado”, señaló.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, indicó que junto con las tareas de pavimentación también se ejecutaron trabajos complementarios en las redes de servicios. “En estos tramos intervenidos se realizaron cambios en las conexiones de agua potable y cloacas, lo que permite darle mayor durabilidad a la obra y evitar futuras roturas por intervenciones vinculadas a las redes domiciliarias”, explicó.

El funcionario agregó que el resultado de los trabajos es satisfactorio y destacó que la intervención contribuye a mejorar la conectividad urbana. “Estamos muy conformes con el producto, se está logrando una muy buena terminación. Con esto cuidamos cada peso de los vecinos, haciéndolo rendir al máximo mientras sumamos trama urbana en sectores con alto índice de urbanización, conectando escuelas, clubes y líneas de colectivos”, afirmó.

La obra se desarrolla en dos tramos diferenciados. Desde calle La Pampa hasta Paula Albarracín de Sarmiento se realiza la pavimentación, mientras que desde Paula Albarracín hasta boulevard Yuquerí se lleva adelante la reconstrucción completa del paquete estructural. En este último sector se ejecuta el fresado de la capa asfáltica existente, la compactación correspondiente, la construcción de una base de suelo cemento y la posterior colocación de una carpeta de asfalto en caliente.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas