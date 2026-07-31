Azcué destacó las «obras que no se ven»: renuevan redes de agua y cloacas antes de pavimentar calles en Concordia

Los trabajos se desarrollan actualmente sobre calle La Pampa, entre Presidente Illia y Dr. Sauré, donde se reemplazan cañerías, válvulas y extensiones de las redes sanitarias antes de iniciar las tareas de pavimentación.

El intendente Francisco Azcué recorrió la obra y explicó que estas intervenciones forman parte de una planificación integral.

«Este sector está comprendido en el plan de pavimentación y repavimentación de calles que lleva adelante la Municipalidad, donde el reemplazo de cañerías es fundamental. Son obras complementarias que llevan tiempo, representan una inversión importante y se hacen con recursos propios», afirmó.

El jefe comunal sostuvo además que sería un error avanzar con el asfaltado sin renovar previamente la infraestructura subterránea.

«Sería una irresponsabilidad pavimentar sin hacer este recambio de válvulas y extensiones de la red de agua potable y cloacas porque al Municipio le costaría más recursos tener que romper nuevamente la calle», remarcó.

Azcué también agradeció la comprensión de los vecinos durante la ejecución de los trabajos y destacó que, aunque las obras demandan tiempo, representan una mejora permanente para el barrio y para toda la ciudad.

Un plan integral de infraestructura

El intendente recordó que esta intervención forma parte de la primera etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que contempla la ejecución de 37 cuadras.

Además, anticipó que ya fue adjudicada una segunda etapa del programa y que en los próximos días comenzará la pavimentación con adoquines fabricados en la Planta Municipal. También confirmó que próximamente se abrirá la licitación para la construcción de una nueva planta asfáltica que funcionará en el Parque Industrial de Concordia.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que el objetivo es ejecutar intervenciones completas que contemplen tanto la infraestructura visible como la que permanece bajo la superficie.

«Queremos transmitir a los concordienses que tengan la tranquilidad de que estas son obras integrales. Cuando el asfalto esté terminado, debajo quedarán las extensiones de la red de agua potable, cañerías y válvulas nuevas, además de cloacas renovadas», señaló.

El funcionario agregó que las obras incluyen también la construcción de cordones cuneta, una tarea que contribuye a prolongar la vida útil del pavimento.

«Todo está pensado y diagramado para obtener un resultado correcto y perdurable en el tiempo», concluyó Esquibel.

Desde el municipio insistieron en que este tipo de intervenciones, aunque muchas veces no son visibles para los vecinos, resultan esenciales para optimizar los servicios básicos, mejorar la infraestructura urbana y evitar futuras intervenciones sobre calles recién pavimentadas.

Con información y fotos de prensa municipal

Redacción de 7Paginas