Azcué destacó los abordajes barriales: “Nos permiten acercar el Municipio a los barrios y dar respuestas”

La Municipalidad de Concordia llevó adelante este fin de semana un nuevo abordaje territorial, una iniciativa que busca descentralizar la atención y acercar las distintas áreas del gobierno municipal directamente a los barrios.

En esta oportunidad, la jornada alcanzó a vecinos de Independencia, Pancho Ramírez, Pierrestegui, Gerardo Yoya, 11 de Junio y Constitución, quienes pudieron realizar trámites, consultas y acceder a diferentes servicios sin necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad.

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia de estas jornadas y sostuvo: “Los abordajes nos permiten acercar el Municipio a los barrios, trabajar en territorio y dar respuestas”.

“Lo que facilitan los abordajes es que los vecinos pueden encontrar todas las prestaciones y servicios que ofrece la Municipalidad en un solo lugar, porque a muchos, por cuestiones de horarios y distancias, se les dificulta ir hasta el Municipio”, explicó el jefe comunal.

Funcionarios en contacto directo con los vecinos

Azcué también remarcó que la iniciativa permite que los funcionarios municipales tengan contacto directo con los vecinos y conozcan sus necesidades.

“Además de las áreas, están los propios funcionarios dialogando con la gente, escuchándolos y viendo de qué forma se les puede ir dando respuestas. Lo que se puede resolver en el lugar, se resuelve y, si no, se continúa durante la semana”, señaló.

En ese sentido, afirmó que desde la Municipalidad se impulsan estos espacios para “trabajar en territorio y con los vecinos”.

Durante las jornadas, además de los trámites y servicios, los vecinos plantearon demandas relacionadas con calles, redes de agua, cloacas y alumbrado público.

Sobre este punto, Azcué vinculó las obras con el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que la gestión municipal lleva adelante con recursos propios.

Los números del operativo

El abordaje permitió concretar una importante cantidad de trámites y prestaciones en diferentes áreas.

Desde Tránsito y Transporte se entregaron alrededor de 100 tarjetas SUBE, se realizaron 170 trámites de actualización y extensión de beneficios y unas 120 personas realizaron el curso y rindieron los exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducir.

En tanto, la Dirección de Veterinaria realizó 32 intervenciones quirúrgicas y aplicó 55 vacunas antirrábicas.

Por su parte, el área de Bromatología llevó adelante el curso para obtener el carnet de manipulación de alimentos, con la participación de 51 personas.

También hubo atención de salud

El operativo incluyó además diferentes prestaciones sanitarias. Se completaron esquemas de vacunación, se realizaron atenciones médicas a niños y adultos y se efectuaron testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otras prestaciones.

Desde el Municipio destacaron a 7Paginas, que estos abordajes buscan fortalecer el vínculo con los vecinos y generar una atención más accesible, directa y cercana, además de permitir que las distintas áreas conozcan en territorio las necesidades de cada barrio.

La iniciativa apunta así a llevar trámites y servicios municipales fuera de las oficinas centrales y sostener una presencia territorial que permita atender demandas y avanzar en respuestas concretas.