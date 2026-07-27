Azcué destacó los abordajes territoriales: “Estamos acercando el municipio a los barrios más alejados”

La iniciativa forma parte de la política de descentralización impulsada por la gestión del intendente Francisco Azcué, con el objetivo de acercar el Estado municipal a los distintos sectores de la comunidad.

Al recorrer la jornada, el intendente destacó la importancia de estos operativos y remarcó que el principal objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales.

“Acá lo más importante son los vecinos que pueden ser parte de estos espacios: haciendo trámites, interiorizándose sobre programas o beneficios, dialogando directamente con los funcionarios, cuestiones que quizás durante la semana, por distancia o por los horarios, no pueden llegar hasta la Municipalidad”, expresó Azcué.

En ese sentido, sostuvo que la elección de los lugares donde se desarrollan estos abordajes responde a una planificación orientada a llegar a los sectores con mayor demanda.

“Buscamos lugares estratégicos, acercándonos a los barrios más alejados, pero también con más familias, como fue en su momento la zona noroeste o el barrio Sarmiento. Vamos a seguir recorriendo los barrios, de manera periódica, durante todo el año”, adelantó el jefe comunal.

Más de 20 áreas municipales participaron

Durante la jornada, distintas dependencias del municipio trabajaron de manera coordinada para atender las necesidades de los vecinos.

A través de la Secretaría de Salud, en conjunto con la Cruz Roja, se realizaron 50 atenciones médicas, además de aplicarse 60 vacunas para completar o actualizar el Calendario Nacional de Vacunación. También se llevaron adelante testeos de VIH y sífilis, junto con asesoramiento y consultas sobre métodos anticonceptivos.

En tanto, la Dirección de Veterinaria Municipal efectuó 33 castraciones gratuitas y aplicó 65 vacunas antirrábicas a perros y gatos.

Por su parte, la Dirección de Bromatología dictó un curso de manipulación de alimentos, del que participaron 28 vecinos, brindando herramientas para quienes desarrollan actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos.

En materia de tránsito, la Dirección de Tránsito y Transporte llevó adelante un curso para la obtención de la licencia de conducir, con la participación de 60 personas, mientras que otras 150 realizaron trámites relacionados con la actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que estos operativos integrales continuarán desarrollándose durante todo el año en distintos barrios de Concordia, con el propósito de acercar servicios esenciales, reducir tiempos de gestión y fortalecer el vínculo directo entre el Estado y los vecinos.