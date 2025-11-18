Azcué destacó que su vínculo con Frigerio ha sido clave para impulsar obras y proyectos estratégicos en Concordia

Azcué calificó como “excelente” su relación con Frigerio, a quien definió como su líder político. Subrayó que la articulación entre ambos gobiernos es diaria y abarca áreas como desarrollo humano, salud, educación, obras públicas y hacienda. Esta sinergia, afirmó, ha sido determinante para reactivar y sostener proyectos de gran impacto en la Capital del Citrus.

Infraestructura y salud: obras reactivadas y en marcha

Durante el encuentro, el intendente detalló los avances en materia de infraestructura sanitaria. Señaló que se están realizando importantes trabajos de refacción en los hospitales Felipe Heras y Masvernat, obras que consideró esenciales para mejorar la calidad del servicio en toda la región.

También mencionó la reactivación de la obra de la planta potabilizadora de agua, un proyecto estratégico para garantizar el abastecimiento en la ciudad. En paralelo, destacó el progreso del puerto de barcazas, una iniciativa que —según remarcó— es posible gracias al acompañamiento del gobierno provincial.

Turismo y desarrollo: una agenda conjunta

El sector turístico ocupó un lugar central en la reunión. Azcué afirmó que Concordia se posiciona entre las ciudades con más eventos del país y anticipó una temporada prometedora, con actividades destacadas como la Fiesta Nacional de la Citricultura, el Carnaval y la Fiesta de la Boga.

Explicó que fortalecer este sector requiere necesariamente un trabajo conjunto con la provincia, especialmente en espacios de jurisdicción compartida como La Tortuga Alegre, considerado uno de los campos de pesca más importantes del país.

En este sentido, valoró la inversión provincial destinada a recuperar emblemáticos atractivos turísticos, entre ellos el hotel Ayuí, las áreas recreativas del lago y los tres parques termales. Para el intendente, la revitalización de estas “joyas” impacta directamente en el crecimiento de Concordia y de toda la región.

Sin lugar a dudas que este encuentro reafirmó el alineamiento político y la agenda común entre la Municipalidad de Concordia y el gobierno de Entre Ríos, con el foco puesto en obras clave y en el fortalecimiento del desarrollo productivo y turístico local.

