Azcue dijo que con el INVyTAM causaron muchos daños “porque además lo utilizaron como una herramienta proselitista”

Cabe recordar que la discusión prendió la mecha luego de la propuesta del espacio político Compromiso por Concordia de eliminar el Ente de la vivienda, lo que derivó en un cruce con el concejal oficialista Felipe Sastre, quien calificó de “demagógica” la iniciativa al recordar que el propio Ejecutivo municipal ya había enviado al Concejo Deliberante un proyecto vinculado al tema.

A este escenario se sumaron en las últimas horas, distintas exposiciones públicas de ex dirigentes y militantes del justicialismo que reivindicaron el rol que cumplió el INVyTAM en la política habitacional de la ciudad. Frente a estas declaraciones, el intendente Azcue expresó su posición en diálogo con un cronista de Diario 7Paginas.

El jefe comunal sostuvo que su gestión viene trabajando desde hace tiempo en un proceso de revisión y reorganización del organismo. “Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el INVyTAM. Es un proceso que lleva mucho trabajo y esfuerzo, no es algo de un día para otro”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es ordenar el funcionamiento del instituto y optimizar el uso de los recursos municipales. En ese marco, cuestionó con dureza a quienes formaron parte de administraciones anteriores y ahora opinan sobre el tema.

“Estos personajes que fueron parte de gestiones anteriores son los que destruyeron la ciudad y utilizaron el INVyTAM como una herramienta para llevar adelante su modelo político, beneficiando amigos y obteniendo privilegios”, expresó.

Azcue también aseguró que el organismo fue utilizado con fines proselitistas, lo que, según indicó, terminó perjudicando a muchas familias de bajos recursos.

“Se causó mucho daño porque mandaban a las familias a habitar terrenos sin servicios básicos. Cuando llevás a una familia a un lugar donde no tiene acceso a lo esencial, solo para obtener un beneficio político o electoral, eso es muy grave”, remarcó.

El intendente consideró además que resulta contradictorio que quienes estuvieron al frente de esas políticas hoy pretendan opinar sobre el rumbo de la actual gestión. “Los mismos que nos llevaron a esa situación ahora quieren darnos consejos sobre lo que tenemos que hacer. Es una actitud cínica”, manifestó.

Por último, Azcue dijo que considera importante que la comunidad conozca su visión sobre lo ocurrido. “Quiero que la gente sepa la verdad de cómo fueron las cosas en esta ciudad, porque después algunos salen a hablar con mucha liviandad”, concluyó.