Azcue dijo que junto al gobernador Frigerio trabajan para sacar a Concordia adelante “porque lamentablemente tuvimos malos políticos que nos perjudicaron”

Tras el corte de cintas, Frigerio destacó la importancia estratégica de la obra: “Es un lugar trascendente hoy, pero lo será aún más en el futuro, porque se convertirá en un polo logístico e industrial para toda la región de Salto Grande. La verdad que no se entiende por qué estuvo tantos años paralizada esta vía tan importante para los concordienses”.

El gobernador también anunció el reinicio de la planta potabilizadora, otra obra clave que se encontraba detenida: “En 12 meses estará finalizada y permitirá duplicar la capacidad y la presión de agua para los vecinos, solucionando problemas que se acentuaban en verano”.

Por su parte, el intendente Azcue valoró el respaldo provincial y nacional: “Este es el camino correcto, trabajando de forma articulada municipio, provincia y Nación. Yo cuido los intereses de los concordienses, y ver estos resultados demuestra que estamos haciendo lo que corresponde”.

El jefe comunal aseguró que Concordia está llamada a recuperar su potencial: “Tenemos las mejores condiciones para ser una ciudad pujante, productiva y ordenada. Lamentablemente tuvimos malos políticos, populismo y corrupción que nos perjudicaron. Pero la gente se animó a cambiar y hoy estamos trabajando para generar oportunidades. El sector privado y los emprendedores son los protagonistas; nosotros somos facilitadores para que la ciudad vuelva a ser una tierra de progreso”.

Finalmente, Azcue remarcó que la transformación será gradual, pero con un rumbo claro: “Todo lo malo tiene consecuencias, y no se soluciona de un día para el otro. Pero estamos madurando como sociedad, despertando, yendo en el camino correcto. Concordia está condenada al éxito”.

Redacción de 7Paginas