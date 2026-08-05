Azcue dijo que sacar a Concordia de los niveles de pobreza “va a llevar mucho tiempo”

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en la que participó un cronista de 7Paginas, tras ser consultado por los recientes datos difundidos por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que indican que la pobreza alcanza al 52,5% de la población de Concordia, mientras que la indigencia llega al 11,2%.

«Es una realidad que se mantiene desde hace muchísimos años»

Consultado sobre los indicadores sociales, Azcué señaló que la problemática no es reciente y que responde a un proceso de larga data.

«Es una realidad que se mantiene desde hace muchísimos años, por lo cual tenemos que seguir trabajando. Son muchas las variables que hay que modificar y eso, por supuesto, va a llevar tiempo», expresó.

El jefe comunal sostuvo que el municipio busca mejorar su funcionamiento interno para contar con mayores herramientas que permitan enfrentar esa realidad.

«Estamos ocupados en ser cada vez más eficientes, en optimizar los recursos y en ejecutar un plan de gobierno que apunta justamente a atacar las variables que nos llevaron a ocupar ese podio de la pobreza», afirmó.

El impacto de la crisis económica

Azcué también hizo referencia al contexto económico nacional y consideró que la recesión repercute con mayor intensidad en ciudades como Concordia.

«Estamos atravesando un contexto de recesión, con caída de la recaudación y de la actividad económica. Eso golpea a todas las ciudades, pero a Concordia mucho más por la situación estructural que arrastra desde hace años», indicó.

No obstante, aseguró que el gobierno municipal mantiene una hoja de ruta para revertir esa realidad.

«Somos conscientes de la situación en la que estamos y tenemos claro cuál es el camino y qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Pero estas cosas no se resuelven de un día para el otro», manifestó.

El Plan Bicentenario como eje de desarrollo

Durante sus declaraciones, el intendente volvió a poner el foco en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, al que definió como una herramienta clave para generar transformaciones de fondo en la ciudad.

Según explicó, el programa contempla obras e inversiones orientadas a mejorar la infraestructura urbana, los servicios públicos y las condiciones para el desarrollo económico y social de Concordia.

«Tenemos la tranquilidad de saber que vamos por un buen rumbo, que estamos mejorando como municipio y como institución, corrigiendo muchas cosas que se hicieron mal durante mucho tiempo. Creemos que el rumbo que estamos tomando es el correcto», concluyó el presidente municipal.

Los nuevos datos difundidos por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA volvieron a colocar a Concordia en el centro del debate nacional sobre la pobreza. Con un 52,5% de su población por debajo de la línea de pobreza y un 11,2% en situación de indigencia, la ciudad continúa enfrentando uno de los desafíos sociales más importantes del país, mientras desde el municipio sostienen que la recuperación requerirá políticas sostenidas y resultados que solo podrán verse en el mediano y largo plazo.

Redacción de 7Paginas