Azcue duro contra sectores de la oposición: los trato de sínicos y caraduras “estos personajes que destruyeron la ciudad hoy nos quieren dar catedra de como gobernar”

Sin mencionar nombres propios, el jefe comunal apuntó claramente contra integrantes del espacio Compromiso por Concordia, a quienes acusó de haber formado parte de la gestión anterior y de haberse “enriquecido a costa de los pobres”. En ese contexto, los calificó de “cínicos” y “caraduras”. “Estos personajes que destruyeron la ciudad hoy nos quieren dar cátedra de cómo gobernar”, expresó.

Azcué dijo a 7Paginas que la eliminación del InVyTAM es parte de un proceso de ordenamiento y optimización de recursos que se viene trabajando desde hace tiempo. Afirmó que el organismo fue utilizado en el pasado con fines políticos y que su cierre responde a la necesidad de transparentar y hacer más eficiente la administración.

Inicio del año legislativo 2026

Por su parte, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza señaló a este medio que con esta sesión se dio inicio al tercer año legislativo de la actual gestión. “Es un momento muy importante porque recibimos el mensaje del Intendente, que hace un balance de lo logrado y marca el rumbo de lo que viene para este año”, indicó.

Plan de infraestructura histórico

Durante su discurso, Azcué presentó el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que definió como el más ambicioso en la historia de Concordia en términos de inversión con recursos propios. Según detalló luego a 7Paginas, este año se destinará el 20% del presupuesto municipal —unos 20.000 millones de pesos— a obras públicas, con la meta de alcanzar el 35% en los próximos años.

El plan contempla pavimentación, cordón cuneta, redes de agua y cloacas, una nueva planta de asfalto, una fábrica de adoquines y obras emblemáticas como las cloacas del barrio Golf. También destacó que ya están en ejecución más de 100 cuadras de asfalto.

El intendente aseguró que estos anuncios son posibles gracias a dos años de administración “responsable, transparente y honesta”, en un contexto marcado por caída de la recaudación y deudas heredadas.

Desarrollo productivo y energía

Otro de los ejes centrales fue la infraestructura energética, particularmente el convenio firmado con la Provincia para avanzar en la Estación Transformadora Sur, considerada clave para atraer inversiones y generar empleo genuino.

Azcué remarcó que sin energía suficiente no hay desarrollo productivo ni radicación de empresas, y vinculó esta obra con otras iniciativas estratégicas como el puerto de barcazas y la zona de actividades logísticas en el suroeste de la ciudad.

“No tienen vergüenza”

En el tramo más encendido de la nota brindada a 7Paginas, el intendente volvió a cuestionar a exfuncionarios que criticaron la eliminación del ente de vivienda. Sostuvo que en el pasado se promovieron asentamientos sin servicios básicos con fines políticos y que esas prácticas generaron situaciones de precariedad.

“Ahora los mismos que nos llevaron a esa situación nos quieren dar consejos. Es una canallada. No tienen vergüenza”, enfatizó.

Con un discurso de fuerte tono político, Azcué dejó en claro que la segunda mitad de su mandato estará marcada por la profundización del ajuste del gasto público y una apuesta fuerte a la obra pública como eje de transformación para la ciudad.