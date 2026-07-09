Azcué: “El 9 de Julio de 1816 fue una de las decisiones políticas más trascendentes de nuestra historia”

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas, docentes, alumnos y vecinos, quienes participaron del homenaje a una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.

“La Independencia fue una elección”

Durante su discurso, Azcué destacó que el Congreso de Tucumán tomó una decisión histórica en un contexto de gran incertidumbre.

“No había garantía de éxito, pero sí una convicción”, afirmó el jefe comunal, citando además al historiador Tulio Halperín Donghi, quien sostenía que la Declaración de la Independencia no fue una consecuencia inevitable de la Revolución de Mayo, sino una respuesta política frente a circunstancias extraordinarias.

En ese marco, recordó una de las frases del General José de San Martín: “Preciso es que nos llamemos independientes para que nos conozcan y respeten”, remarcando que la independencia no era solo una cuestión formal, sino también una afirmación de identidad y de soberanía.

“Las grandes transformaciones comienzan cuando una comunidad decide su destino”

Azcué señaló que una de las principales enseñanzas del Congreso de Tucumán es que la independencia implica asumir la responsabilidad sobre el propio destino.

“Los diputados no heredaron un país; lo imaginaron, lo discutieron y lo construyeron en medio de enormes diferencias. Las grandes transformaciones comienzan cuando una comunidad decide hacia dónde quiere ir”, expresó.

En ese sentido, trasladó esa reflexión a la realidad local al sostener que Concordia también debe construir su futuro con planificación, compromiso y participación.

Una ciudad que mire hacia el Bicentenario

El intendente sostuvo que es en las ciudades donde la política adquiere un sentido concreto, ya que las decisiones de gestión impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

“Cuando impulsamos obras, generamos oportunidades o acompañamos a quienes producen y emprenden, estamos ejerciendo una forma contemporánea de independencia. Se trata de depender menos de la improvisación y más de nuestras propias capacidades”, afirmó.

Finalmente, Azcué señaló que uno de los desafíos de su gestión es proyectar una Concordia con mirada de largo plazo.

“Nuestra tarea es construir una ciudad que dependa cada vez menos de las circunstancias y cada vez más del talento, la capacidad y el compromiso de su gente. Ese es el camino que queremos recorrer hacia el Bicentenario”, concluyó.

Amplia participación institucional

Del acto participaron el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; integrantes del gabinete municipal; concejales; los presidentes de las delegaciones argentina y uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; autoridades consulares; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; Veteranos de Malvinas; alumnos y docentes de la Escuela Técnica Nº 2, además de representantes de instituciones intermedias y vecinos.

Tras la ceremonia oficial, las autoridades se trasladaron a la Catedral San Antonio de Padua, donde participaron del tradicional Solemne Tedeum, presidido por el obispo de Concordia, Monseñor Gustavo Zurbriggen.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas