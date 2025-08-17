Azcué: “El legado de San Martín va más allá de sus años militares”

Al recordar al Libertador de América, el intendente Francisco Azcué destacó que se trató de una figura central “no sólo de la historia de la Argentina sino de toda Latinoamérica y uno de los grandes arquitectos de su independencia”. En ese sentido, resaltó la gesta del Cruce de los Andes, que definió como un liderazgo capaz de “vencer a la geografía y al clima”.

“El legado de San Martín va más allá de sus años militares. Promovió la idea de que la libertad no sólo era un derecho inalienable sino también un derecho colectivo, fomentando valores como la disciplina, el sacrificio, la humildad y la abnegación”, sostuvo el jefe comunal, al tiempo que remarcó que “un pueblo sin libertad y sin compromiso con su destino, no es nada”.

Azcué agregó que el Libertador entendió la libertad “no como un regalo, sino como una conquista”. Y señaló: “Cuando cruzó Los Andes no lo hizo para obtener gloria personal sino para liberar pueblos enteros. Hoy, en nuestros tiempos, la libertad también requiere valentía y no se trata de cruzar cordilleras sino de enfrentar desafíos que ponen a prueba nuestra convivencia”.

En ese marco, el intendente remarcó la importancia de contar con “instituciones transparentes, gobiernos responsables y ciudadanos comprometidos”, e instó a “cruzar nuestras propias montañas: la indiferencia, el egoísmo y la resignación”.

Por su parte, en representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Rosa María Mauci Reissenweber realizó un repaso histórico sobre la vida y obra del General San Martín.

Del acto participaron el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra; el Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el Secretario de Salud, Diego Sauré; legisladores provinciales; concejales; autoridades consulares; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; ex combatientes de Malvinas; representantes de establecimientos educativos y público en general.

