Azcué: “El Municipio tiene que estar al servicio de la gente, no de la política y cuando no se roba la plata alcanza”

«Hay una diferencia muy clara entre la vieja forma de hacer política y la manera en que nosotros decidimos gobernar Concordia. Mientras durante años el municipio estuvo al servicio de la política, nosotros trabajamos para que esté al servicio de cada vecino. Esa es la diferencia de fondo», afirmó.

Críticas a las gestiones anteriores

En su mensaje, Azcué cuestionó el modelo de administración que, según consideró, predominó durante años en la ciudad.

«Está claro que, para algunos, el Estado fue durante años un lugar para repartir cargos, acomodar dirigentes, familiares y militantes, y utilizar los recursos públicos para construir poder político. Para nosotros, en cambio, el Estado existe para resolver los problemas de los vecinos», expresó.

El jefe comunal sostuvo que los concordienses «dijeron basta» a ese esquema de gestión y aseguró que el objetivo de su administración es destinar los recursos públicos a mejorar la infraestructura, los servicios y la calidad de vida de la comunidad.

Cuestionamientos por las incorporaciones de personal

Azcué también hizo referencia a la situación financiera heredada al asumir la Intendencia y cuestionó las incorporaciones de personal realizadas durante 2023.

Según indicó, durante ese año electoral se concretaron más de 900 incorporaciones entre pases a planta permanente y contratos, lo que, afirmó, comprometió las finanzas municipales.

Además, señaló que recibió una administración con deuda en dólares, obligaciones impagas y un funcionamiento desordenado.

«Quienes hoy salen a cuestionar las decisiones que estamos tomando son los mismos irresponsables que, en el 2023, realizaron más de 900 incorporaciones entre pases a planta permanente y contratos, comprometiendo las finanzas municipales durante años», manifestó.

Defensa del ajuste del gasto

El intendente reconoció que la decisión de no renovar algunos contratos fue difícil, aunque sostuvo que la prioridad es administrar los recursos de manera eficiente.

«Es muy duro y triste no renovar contratos, como también es duro ver a miles de vecinos que hace muchos años viven en situaciones de extrema vulnerabilidad, excluidos y sin acceso a servicios básicos como agua, cloacas, calles en condiciones o alumbrado público», expresó.

En ese sentido, explicó que la gestión implementó diversas medidas para optimizar el gasto público, entre ellas un sistema digital de compras y suministros, controles sobre el consumo de combustible y una reducción de personal basada, según dijo, en las necesidades de cada área.

Asimismo, sostuvo que un Estado sobredimensionado resulta injusto para los contribuyentes cuando responde a decisiones políticas y no a necesidades reales de funcionamiento.

Obras con fondos propios

Azcué aseguró que el ordenamiento de las cuentas permitió incrementar la inversión en infraestructura y anunció que el municipio ejecutará el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que definió como el más importante de las últimas décadas.

De acuerdo con el intendente, el programa contempla una inversión aproximada de 15 millones de dólares con fondos propios durante 2026, destinada a obras de infraestructura y mejoras en distintos barrios de la ciudad.

«El orden y la eficiencia en la administración y la baja de gastos improductivos que hicimos desde el comienzo de la gestión es lo que nos ha permitido llevar adelante este plan de inversión histórica», afirmó.

«Cuando no se roba y se administra con eficiencia, la plata alcanza»

En otro tramo de su escrito, el presidente municipal defendió la política de control del gasto y transparencia en la administración de los recursos públicos.

«Porque cuando no se roba y se administra con eficiencia la plata alcanza», sostuvo.

Finalmente, Azcué reafirmó el compromiso de continuar con un modelo de gestión basado en la eficiencia, la profesionalización y la transparencia.

«Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses: ordenar el municipio porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión», concluyó.