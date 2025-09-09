Azcué: “El pasado nos llevó a la ruina y eso está en juego en las elecciones de octubre”

El jefe comunal evitó mencionar directamente al kirchnerismo, pero advirtió que fueron ellos los responsables de la crisis económica que golpea a los argentinos. En ese sentido, remarcó que en Entre Ríos el oficialismo trabajará intensamente para revertir el resultado electoral.

“En Argentina tenemos la obligación de superar el pasado, que nos llevó a la ruina y al estancamiento. Con sentido de responsabilidad y mirando hacia adelante, trabajando cada día, poniendo todo nuestro esfuerzo”, expresó Azcué.

El intendente sostuvo además que existe un compromiso con los entrerrianos que debe ser defendido en las urnas:

“Eso es lo que nos encomendaron y eso es lo que vamos a defender en octubre”.

De esta manera, Azcué planteó que las próximas elecciones serán decisivas para definir si el país continúa atrapado en el pasado o apuesta por un camino de cambio y crecimiento.

Redaccion de 7Paginas