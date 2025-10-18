Azcue: “El vecino de Concordia debe madurar para evitar que vuelvan los chantas que se llenaron de plata y reventaron el Estado”

“El gobernador está marcando un rumbo al cual adherimos totalmente. Tiene que ver con una administración eficiente, con un Estado que cuida sus recursos. Después de estabilizar la situación, ahora podemos invertir en infraestructura, igual que lo está haciendo la provincia”, señaló Azcue.

El presidente municipal recordó las dificultades que enfrentó al asumir: “Arrancamos con una caída brutal de la recaudación, una inflación altísima y una deuda monstruosa, tanto en la provincia como en la municipalidad. Aun así, logramos bajar el gasto público un 45% en el primer semestre de 2024. Terminamos con los kioscos, los tongos y las jodas, y si detectamos alguna, la cortamos inmediatamente”.

Azcue aseguró que el ahorro logrado permitió comenzar a destinar fondos municipales a obras clave. “Estamos invirtiendo un millón de dólares en maquinaria y otro millón en obras como la de Paula Albarracín. Ya licitamos la Avenida Juventud Unida y la Doctor Sauré. Todo con recursos 100% municipales. Eso es posible porque cuidamos la plata de los concordienses”, afirmó.

En cuanto al panorama electoral del 26 de octubre, el intendente consideró que se trata de una elección decisiva: “No se vota solo una gestión, se define un rumbo de país. Nosotros conformamos la Alianza de la Libertad Avanza porque creemos que el camino del superávit, de la eficiencia y del orden debe sostenerse”.

El jefe comunal defendió las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional y provincial: “La eficiencia del Estado no se negocia. No se puede seguir gastando más de lo que se recauda ni seguir emitiendo. Tenemos que bajar impuestos y regulaciones para que haya inversión y trabajo genuino. El Estado no genera riqueza; la genera el sector privado”.

Azcue también habló de seguridad y del cambio cultural que, a su entender, necesita el país: “Se terminó la joda. Hay que tener mano dura contra el delito. Los más pobres son los que más sufren la inseguridad. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo, del mérito y del orden, que fue destruida por años de populismo y corrupción”.

Por último, dejó un mensaje dirigido a los votantes, “El vecino de Concordia debe madurar para evitar que vuelvan los chantas que se llenaron de plata y reventaron el Estado. No podemos volver al pasado. Estas elecciones son una oportunidad para consolidar el cambio, abrazar las ideas de la libertad y apostar al esfuerzo y al desarrollo. El 26 de octubre les pedimos que nos acompañen, porque este rumbo es el que puede sacar al país adelante”.

Redacción 7Paginas