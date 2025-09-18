Azcué en el II Congreso Pedagógico: “Nos hemos tomado muy en serio la consigna de trabajar por la educación”

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Francisco Azcué, acompañado por la primer vocal del Consejo General de Educación (CGE), Elsa Chapuis; el director departamental de Escuelas, José Luis Ferrari; el secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, y el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto.

El congreso contó con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación y el CGE, y fue declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas y de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia.

“La educación es la herramienta más poderosa”

En su discurso, Azcué resaltó que “la educación es la herramienta de transformación más poderosa que podemos utilizar para cambiar la realidad, para salir adelante, para crecer y desarrollarnos”.

Asimismo, subrayó que desde el municipio “nos hemos tomado muy en serio la consigna de trabajar por la educación. Sabemos que la educación formal no es competencia del municipio, pero eso no nos impide desarrollar políticas y trabajar de manera articulada con el gobierno provincial”.

El jefe comunal también remarcó que la Municipalidad destina recursos al área educativa “porque entendemos que fortalecer la educación no solo mejora a los estudiantes sino que fortalece a toda la comunidad”.

Ejes y objetivos del encuentro

La primer vocal del CGE, Elsa Chapuis, destacó que el gobierno provincial cuenta con un plan educativo que guía las políticas en marcha. “Los ejes estratégicos son nuestra guía: equidad educativa, primera infancia, alfabetización, transformación de la escuela secundaria, jerarquización docente y uso de evidencia. Para nosotros es fundamental que los niños desde edad temprana puedan leer, escribir y comprender lo que leen”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto, valoró la amplia convocatoria: “Estamos muy contentos por la adhesión de los docentes en querer participar; tal es así que tuvimos que cerrar la inscripción porque no había más espacio. Esto habla de las ganas de nuestros docentes de perfeccionarse, capacitarse y encontrar mejores herramientas para sus alumnos en las aulas”.

Participación

Además de las autoridades educativas y municipales, estuvieron presentes en la inauguración la diputada provincial Carola Laner; el subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez; la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; la directora de Educación, Nélida Amam; y el director de Cultura, Daniel Bogado, entre otros.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas