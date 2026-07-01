Azcué en la apertura de las xx jornadas IDERA: “detrás de cada mapa hay una política pública, detrás de cada dato hay una persona”

Con la presencia de especialistas nacionales e internacionales, Concordia dio inicio este miércoles a las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) 2026, el encuentro más importante del país en materia de información geoespacial, que reúne a expertos, organismos públicos, universidades y representantes de distintos países para debatir sobre innovación, planificación territorial y políticas públicas basadas en evidencia.

El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Concordia y continuará hasta el viernes 3 de julio, es organizado por la Municipalidad de Concordia, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Gobierno de Entre Ríos y la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La edición 2026 cuenta con la participación de representantes de organismos internacionales como la CEPAL, Center for Spatial Law and Policy, IDE Chile/UN-GGIM, IDE Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, la Universidad de Wuhan (China), Copernicus LAC Chile y la Red Académica UN-GGIM: Américas, entre otras instituciones de relevancia.

Azcué: «Detrás de cada dato hay una persona»

Durante el acto de apertura, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo conjunto que permitió que Concordia sea sede del encuentro y remarcó el valor estratégico que tiene la información geoespacial para la gestión pública.

«Detrás de cada mapa hay una política pública, detrás de cada dato hay una persona», expresó el jefe comunal, al señalar que estas herramientas permiten tomar decisiones más eficientes y transparentes para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En ese marco, recordó que la Municipalidad lleva adelante el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, financiado con recursos propios, cuya planificación se sustentó en un relevamiento territorial para identificar las zonas con mayores necesidades de obras públicas.

Además, Azcué resaltó el significado que tiene para la ciudad albergar un evento de esta magnitud.

«Es la primera vez en la historia que estas jornadas se realizan fuera de una capital provincial y que son organizadas por un municipio. Para nosotros representa una enorme responsabilidad, pero también un gran orgullo», afirmó.

La importancia de la información geoespacial

Durante la apertura también hicieron uso de la palabra distintas autoridades nacionales e internacionales.

El secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, Mario Katzenell, sostuvo que uno de los principales valores de IDERA es la construcción colectiva del conocimiento.

«En IDERA el conocimiento no se acumula de forma aislada; se democratiza, se comparte y se multiplica con sentido», señaló.

Por su parte, el presidente del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y secretario ejecutivo de IDERA, Marcelo Ancarola, destacó que una correcta administración de los datos geoespaciales constituye una herramienta clave para que los responsables de la gestión pública cuenten con información precisa y oportuna al momento de diseñar políticas públicas.

En representación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Rolando Ocampo remarcó que el conocimiento geoespacial es fundamental para conectar territorios y respaldar técnicamente las decisiones estratégicas que impulsan el desarrollo.

En tanto, la presidenta de UN-GGIM Américas, Markéta Šteflová, afirmó que el verdadero valor de la información geoespacial reside en la capacidad de los distintos actores para trabajar de manera conjunta, integrar conocimientos y transformar esos datos en mejores decisiones para los territorios y sus habitantes.

Continúan las actividades

Las jornadas continuarán este jueves en el Centro de Convenciones con paneles sobre gestión e intercambio de datos, inteligencia artificial aplicada al territorio, observación de la Tierra, cooperación académica, integración estadístico-geoespacial y experiencias desarrolladas en distintos países de América Latina, además de talleres especializados.

El viernes 3 de julio, las actividades se trasladarán a la Facultad Regional Concordia de la UTN, donde se desarrollará el encuentro de los grupos técnicos de trabajo, un taller sobre la implementación del Marco Integrado de Información Geoespacial de Naciones Unidas en América del Sur y el cierre oficial de las XX Jornadas IDERA 2026.

Las actividades son gratuitas y abiertas a los interesados, quienes pueden consultar el programa completo e inscribirse a través del sitio oficial de las jornadas.idera.gob.ar