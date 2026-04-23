Azcué en la inauguración del sistema solar de la Cooperativa Eléctrica: “Veo esa vocación de seguir creciendo”

Este jueves, la ciudad de Concordia marcó un nuevo hito en su historia energética. El intendente Francisco Azcué encabezó, junto a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Concordia (CEC), la puesta en marcha del nuevo sistema de generación solar, una apuesta firme por la sustentabilidad y el cuidado del ambiente que proyecta a la ciudad hacia un modelo de energía limpia y responsable.

Durante el acto, no solo se celebró la llegada de la energía fotovoltaica, sino que se anunciaron importantes avances para los socios: la incorporación del servicio de TV, la ampliación de la fibra óptica para internet y nuevos proyectos destinados al gas envasado.

Gestión eficiente en contextos complejos

Al hacer uso de la palabra, Azcué felicitó al Consejo de Administración de la Cooperativa y subrayó el valor de la inversión privada y cooperativa en los tiempos actuales. «Todos coincidimos que estas acciones son positivas y de gran impacto para nuestra ciudad porque demuestran capacidad en la administración de recursos. Hoy estamos en un contexto difícil, por lo cual este tipo de acciones adquieren un valor mayor», remarcó.

El jefe comunal trazó un paralelismo con el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que ejecuta el municipio con recursos propios, señalando que el camino es la innovación. «Esto se logra aplicando tecnología y tomando decisiones que muchas veces son difíciles y generan tensiones, pero hay que hacerlo pensando en el conjunto de la sociedad. Cuando veo este enorme esfuerzo, veo también esa vocación de seguir creciendo», sostuvo Azcué.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas