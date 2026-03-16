Azcué encabezó un operativo en el barrio Toronjal y pidió a los vecinos colaborar en el cuidado de la ciudad

Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos y forman parte de una política municipal que busca no solo realizar trabajos de mantenimiento y erradicación de basurales, sino también promover el compromiso de los vecinos con el cuidado del entorno.

Durante la recorrida, Azcué dialogó con los vecinos del barrio y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

“Desde nuestro lugar cumplimos con lo que nos corresponde, yendo a distintos barrios, pero también es importante que, como vecinos, todos cumplamos el rol que nos corresponde. Por eso venimos, conversamos con ellos, escuchamos sus solicitudes, pero también les pedimos que nos ayuden a cuidar la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Tareas de saneamiento y mantenimiento

En el marco del operativo, la Dirección de Saneamiento Ambiental, a través de la División de Servicios Ambientales, llevó adelante trabajos de descacharrado, fumigación contra insectos y desratización.

Las cuadrillas municipales recorrieron el barrio casa por casa, ofreciendo estos servicios a los vecinos y realizando las intervenciones en aquellos domicilios donde fueron solicitadas.

Además, desde la Subsecretaría de Ambiente se ejecutaron tareas de desmalezado y mantenimiento en distintos sectores del barrio, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Puesta en valor de plazas y espacios verdes

Dentro del mismo operativo también se realizaron trabajos de mejora en cinco plazas del barrio, que incluyeron tareas de limpieza, mantenimiento y colocación de juegos infantiles.

Según indicaron desde el municipio a 7Paginas, estas acciones buscan recuperar y poner en valor los espacios de recreación, generando ámbitos adecuados para el encuentro y el esparcimiento de las familias del sector.

Concientización ambiental

Paralelamente, se desarrollaron actividades de educación ambiental con los vecinos, promoviendo prácticas responsables para el cuidado del entorno.

En ese marco también se intervino en distintos microbasurales detectados en el barrio, los cuales fueron erradicados. Posteriormente se colocaron carteles preventivos para desalentar el arrojo de residuos en esos lugares.

Desde el municipio destacaron que el operativo permitió intervenir calles, espacios verdes y viviendas, acercando distintos servicios municipales y contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales del barrio Toronjal.