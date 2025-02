Azcue enfrenta a quienes se resisten a los controles «porque es lo que votaron los vecinos»

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, se refirió a las movilizaciones de empleados municipales que se registraron esta semana en distintos sectores del municipio y reafirmó su postura de control y orden en la administración pública. Además, lanzó duras críticas contra exfuncionarios del peronismo, a quienes acusó de haber dejado un desastre en la gestión municipal. «Son unos caraduras y sinvergüenza, por respeto a los concordienses deberían hacerse una autocrítica».

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Azcue expresó que no cederá ante presiones y dejó en claro su compromiso con la administración eficiente de los recursos públicos. «Nosotros creemos que el Estado no es una guarida para dar privilegios. Vinimos a poner orden y a cuidar los recursos de los concordienses, y en eso somos implacables. Por eso dimos un mensaje muy claro: el que no trabaja, no cobra. Administramos los recursos con seriedad para priorizar los servicios, la infraestructura y las situaciones de extrema vulnerabilidad», señaló.

Azcue recordó que al asumir la gestión se encontraron con irregularidades graves. «Había personas que cobraban sueldos municipales y vivían en otras provincias. Esos empleados nunca trabajaron; le estaban robando a la gente. Entonces, cuando se empiezan a controlar estas situaciones, revisar el gasto de combustible y exigir que todos marquen su ingreso al trabajo, se tocan intereses y eso genera reacciones», indicó.

No obstante, el jefe comunal reconoció que existen reclamos legítimos que están siendo atendidos. «Si se cometen errores, somos los primeros en querer corregirlos. Queremos que el que trabaja cobre, pero también ser duros con aquel que no trabaja. Se terminaron los privilegios y los beneficios obtenidos mediante la política», enfatizó.

Duras críticas a exfuncionarios

El intendente también cuestionó a exfuncionarios peronistas que han criticado su gestión. «Son unos caraduras porque ahora nos quieren dar clases de administración cuando dejaron un desastre. Nos dejaron una situación terrible en la ciudad y hoy pretenden darnos consejos. Les digo que tengan un poco de vergüenza y hagan una autocrítica», disparó.

Sobre las movilizaciones y la resistencia a los cambios

Consultado sobre las recientes protestas de empleados municipales, Azcue diferenció entre los reclamos válidos y ciertas actitudes que considera inaceptables. «Aceptamos los reclamos, pero no la agresión ni la hostilidad. Investigamos cada situación y, si corresponde, aplicaremos sanciones. Detectamos empleados de otras áreas que abandonaron sus puestos de trabajo para movilizarse con bombos y, además, hubo daños a bienes del Estado. Todo eso está bajo investigación», aseguró.

Según el intendente, la resistencia a los cambios es normal cuando se busca cortar privilegios. «Estamos haciendo una transformación profunda y eso genera reacciones. Algunos prefieren que todo siga igual, pero nosotros no vamos a retroceder ni a claudicar. Estamos convencidos de que tenemos el apoyo de los concordienses para poner orden y bajar el gasto público, porque eso nos permite invertir en lo que realmente importa, como los servicios para los barrios», concluyó Azcue.