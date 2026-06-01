Azcué: “Estamos llevando soluciones a problemas que los vecinos padecían desde hace muchos años”

En el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, la Municipalidad de Concordia continúa ejecutando obras consideradas prioritarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos y resolver problemas estructurales que durante años afectaron distintos barrios de la ciudad.

Este viernes, los trabajos se concentraron en la zona noroeste de Concordia, específicamente en la intersección de calles Virgen de Fátima y Nogueira, donde personal de la Subsecretaría de Mantenimiento de Obras Viales, a través de las Direcciones de Calles Sin Pavimentar y de Calles Pavimentadas, junto al Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), llevó adelante la colocación de nuevos pluviales y tareas de limpieza de cunetas.

Las intervenciones apuntan a dar una solución definitiva a una problemática histórica del sector, donde la falta de obras de infraestructura y mantenimiento provocaba frecuentes anegamientos durante los días de lluvia, afectando la transitabilidad y el normal escurrimiento del agua.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, acompañado por el subsecretario de Mantenimiento de Obras Viales, Bruno Gaztambide, destacó la importancia de los trabajos que se están ejecutando.

“Por acá circula diariamente mucho tránsito pesado, especialmente camiones que transportan ripio y madera hacia los aserraderos de la zona. Es una calle que estaba en muy malas condiciones y que presentaba inconvenientes permanentes porque se encuentra en una zona de humedales donde además desemboca agua proveniente de alcantarillas y durante años no tuvo el mantenimiento adecuado”, explicó el jefe comunal.

Azcué remarcó que la decisión de la actual gestión es avanzar con obras de fondo y no con soluciones temporales que terminan generando mayores costos para el municipio.

“Estamos llevando adelante intervenciones definitivas porque hacer arreglos precarios no sirve. Se rompen rápidamente y terminan costando más caro. Tanto en este sector como en distintos puntos de Concordia estamos ejecutando obras que son prioritarias, que nos plantean los vecinos y que forman parte del Plan de Infraestructura y Desarrollo”, sostuvo.

Desde el municipio señalaron que este tipo de trabajos forman parte de una estrategia integral destinada a mejorar la infraestructura urbana, optimizar el escurrimiento de aguas pluviales y garantizar una mayor durabilidad de las intervenciones, especialmente en sectores donde históricamente se registraron inconvenientes durante períodos de lluvias intensas.

Las obras ejecutadas en la zona noroeste buscan no solo mejorar la circulación vehicular y la conectividad, sino también brindar una respuesta concreta a una demanda que los vecinos venían reclamando desde hace muchos años.