Azcué evocó la hazaña de San Martín para marcar el rumbo de Concordia: “Tenemos desafíos que no se resuelven de un día para el otro”

Organizado conjuntamente por la Municipalidad de Concordia y la Asociación Cultural Sanmartiniana local, este lunes se llevó a cabo el acto conmemorativo del 176º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, con una ceremonia que reunió a autoridades políticas, institucionales y miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante su alocución, el intendente Francisco Azcué destacó la trascendencia de la figura del Libertador y propuso una lectura conectada con el presente institucional de la ciudad: «Recordar a San Martín no significa solamente volver sobre sus heroicas batallas o el cruce de Los Andes; recordarlo nos permite preguntarnos qué nos sigue enseñando hoy, porque los grandes hombres de nuestra historia siempre tienen algo para decirnos sobre el presente».

En su discurso, el jefe comunal enfatizó que las grandes transformaciones requieren planificación, esfuerzo y perseverancia, marcando un paralelismo con la gestión municipal actual:

Construir condiciones: «San Martín no se quedó en las buenas intenciones: no alcanzaba con querer la libertad, sino que había que construir las condiciones para alcanzarla. Primero sostuvo el proyecto, después estuvo la hazaña», expresó Azcué.

El contexto local: Remarcó que esa premisa se vincula directamente con la realidad de la ciudad: «Concordia tiene también desafíos que no se resuelven de un día para el otro. Tenemos que seguir mejorando nuestra infraestructura, acompañar a quienes producen, trabajan y emprenden, y construir una ciudad que pueda ofrecerles un futuro a quienes nacen y crecen acá».

Plan de Bicentenario: Asimismo, ratificó que el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario busca «dejar de pensar en el día a día y empezar a construir una ciudad con una mirada a largo plazo, ordenando las prioridades y haciendo hoy lo que va a dar sus frutos mañana».

En representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Rosa María “Mauci” Reissenweber realizó un repaso histórico por la trayectoria de San Martín, señalando que la fecha constituye una oportunidad para «reflexionar sobre el legado de este hombre tan emblemático y merecedor del título de ‘Padre de la Patria’ de los argentinos».

El acto contó con la presencia de la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza, concejales, funcionarios del gabinete municipal, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas y representantes de diversas entidades intermedias de la comunidad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas