Azcué expondrá en un panel en el iv congreso internacional de ciudades inteligentes

En este espacio, el jefe comunal disertará sobre “Concordia inteligente: gobernar con datos para transformar la gestión. Del diagnóstico social a la innovación tecnológica en políticas públicas”, una exposición que busca mostrar el camino que la ciudad emprendió hacia la modernización del Estado, la transparencia y la generación de oportunidades a través de la economía del conocimiento.

“Estamos construyendo un nuevo paradigma de gestión: gobernar con datos, apoyándonos en herramientas tecnológicas que permitan diseñar políticas públicas más eficientes y mejorar la vida cotidiana de los vecinos”, señaló el intendente Azcué en la antesala de su participación.

La presencia de Concordia en este panel, que también contará con los intendentes de San Miguel de Tucumán, Mendoza y Escobar, constituye una oportunidad para intercambiar experiencias, compartir soluciones y generar nuevas redes de conocimiento para seguir trabajando en materia de innovación, mostrando avances concretos en gobernanza digital, sistemas de información y planificación con enfoque en desarrollo inclusivo y sustentable.