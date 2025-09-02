7PAGINAS

Martes 2 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Azcué expondrá en un panel en el iv congreso internacional de ciudades inteligentes

Con el slogan Ciudades más humanas, más innovadoras y más sostenibles, este martes 2 de septiembre el Intendente de Concordia Francisco Azcué, participará en el Panel “Innovación y oportunidades en grandes ciudades de Argentina”, que se desarrollará en el Salón de Actos, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En este espacio, el jefe comunal disertará sobre “Concordia inteligente: gobernar con datos para transformar la gestión. Del diagnóstico social a la innovación tecnológica en políticas públicas”, una exposición que busca mostrar el camino que la ciudad emprendió hacia la modernización del Estado, la transparencia y la generación de oportunidades a través de la economía del conocimiento.

“Estamos construyendo un nuevo paradigma de gestión: gobernar con datos, apoyándonos en herramientas tecnológicas que permitan diseñar políticas públicas más eficientes y mejorar la vida cotidiana de los vecinos”, señaló el intendente Azcué en la antesala de su participación.

La presencia de Concordia en este panel, que también contará con los intendentes de San Miguel de Tucumán, Mendoza y Escobar, constituye una oportunidad para intercambiar experiencias, compartir soluciones y generar nuevas redes de conocimiento para seguir trabajando  en materia de innovación, mostrando avances concretos en gobernanza digital, sistemas de información y planificación con enfoque en desarrollo inclusivo y sustentable.

 