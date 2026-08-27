Azcué fue seleccionado para participar de un encuentro internacional de intendentes sobre innovación y gestión pública

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, fue seleccionado para participar de la segunda edición de “Alcaldes + Innovadores”, un encuentro internacional que reunirá del 27 al 29 de agosto en Panamá a 25 líderes municipales de nueve países de América Latina.

Azcué es uno de los cinco líderes en innovación de municipios argentinos elegidos por la Red de Innovación Local (RIL) y el Centre for Public Impact (CPI) para formar parte de esta experiencia, que apunta a promover el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas con la innovación y la gestión pública.

La participación del jefe comunal concordiense surge de una convocatoria y un proceso de selección realizado por las instituciones organizadoras entre líderes locales considerados innovadores en la región.

Además, según se informó a 7Paginas, RIL y CPI cubrirán la totalidad de los gastos del viaje.

Una agenda enfocada en la innovación pública

Durante las jornadas, los intendentes y alcaldes participantes trabajarán sobre diferentes enfoques y metodologías vinculados con la innovación pública, el diseño de políticas centradas en las personas y la búsqueda de soluciones a los desafíos que actualmente enfrentan las ciudades.

El encuentro contará con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.

La agenda fue diseñada de manera conjunta por RIL, CPI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Taiwán por la Democracia (TFD).

La propuesta combina experiencias concretas de gobiernos locales con metodologías internacionales y busca generar herramientas que puedan ser aplicadas posteriormente en las ciudades participantes.

Una red regional de gobiernos locales

Uno de los principales objetivos del encuentro es conformar una comunidad regional de alcaldes y alcaldesas que permita impulsar proyectos de colaboración y cooperación entre gobiernos locales.

También se apunta a conocer soluciones innovadoras que ya están siendo implementadas en diferentes ciudades y fortalecer las capacidades de los gobiernos para diseñar y ejecutar políticas públicas de mayor impacto.

Para Concordia, la participación de Azcué representa una posibilidad de conocer de primera mano experiencias desarrolladas en otras ciudades latinoamericanas y establecer vínculos con gobiernos y organizaciones que puedan contribuir a los procesos de transformación que lleva adelante la ciudad.

Profesionalización de la gestión municipal

Desde el ámbito municipal destacaron que la participación se incorpora a una agenda orientada a sumar conocimientos, herramientas y nuevas capacidades para la gestión del Estado local.

En ese sentido, el encuentro internacional permitirá intercambiar experiencias sobre políticas públicas, innovación y nuevas formas de abordar los problemas urbanos.

La intención es que ese conocimiento pueda luego traducirse en herramientas aplicables a la realidad de Concordia y en nuevas oportunidades de cooperación con otros gobiernos locales.

RIL conecta a más de 1.000 gobiernos locales

La Red de Innovación Local (RIL) desarrolla desde hace 12 años tareas vinculadas con el fortalecimiento de liderazgos locales.

Actualmente, la organización conecta a más de 1.000 gobiernos locales de 26 países, junto con más de 100 organizaciones y una comunidad de más de 10.000 servidores públicos.

Por su parte, el Centre for Public Impact (CPI) es una organización global de aprendizaje que trabaja en el desarrollo de nuevas formas de pensar y llevar adelante la acción de los gobiernos, con el objetivo de contribuir a sociedades más resilientes y prósperas.

La participación de Concordia en este encuentro internacional se presenta como una nueva instancia para incorporar experiencias y herramientas de gestión, fortalecer las capacidades del municipio y generar vínculos de cooperación que permitan afrontar los desafíos que tiene por delante la ciudad.