Azcué: “Hoy es necesario que la gente vaya a votar”

“Esta es una elección muy importante porque se están eligiendo los representantes de las provincias, en nuestro caso Entre Ríos, para las cámaras de Diputados y Senadores. Por eso es necesario que la gente vaya a votar”, expresó el jefe comunal, subrayando la relevancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento del sistema democrático.

Azcué también destacó la organización del proceso electoral en Concordia y valoró la implementación de la boleta única de papel, que se utiliza por primera vez en la provincia. “Es un cambio importante que puede generar dudas en algunos votantes, por eso estaremos recorriendo distintos establecimientos para acompañar a los fiscales y asistir a quienes lo necesiten”, explicó.

Finalmente, adelantó que, tras recorrer las escuelas de la ciudad, se dirigirá al centro de cómputos local para seguir de cerca el escrutinio y los resultados tanto en Concordia como en el resto de la provincia y el país.