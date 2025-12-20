Azcue: “Hoy la gente se ha dado cuenta que Concordia tiene uno de los índices más altos de pobreza a raíz de políticos corruptos que se enriquecieron”

Las declaraciones del jefe comunal se producen en un contexto en el que se conoció la condena de la ex concejal Julia Sáenz, la imputación del ex intendente Enrique Cresto y cuando aún se aguardan definiciones judiciales en causas que involucran a ex funcionarios provinciales, algunos ya condenados, como el ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, además de otros dirigentes mencionados en distintas investigaciones, como el caso Orabona, Kuider, Barbosa; además de otros nombres de dirigentes del PJ de Concordia que podrían terminar siendo imputados este 2026 en causas penales.

En una entrevista brindada a 7Paginas, Azcue aseguró no tener dudas sobre el origen de muchos de los problemas estructurales que hoy padece Concordia. “El mal mayor en esta ciudad y en Entre Ríos ha sido una generación de políticos corruptos y de gobiernos populistas que administraron mal y se enriquecieron mientras la sociedad se empobrecía”, afirmó.

El intendente se mostró optimista respecto al avance de las denuncias que su gestión presentó ante la Justicia desde el inicio de su mandato. “Cada irregularidad que encontramos la denunciamos. Lo hicimos con la causa de los vales de GNC, con la maniobra de los títulos truchos y con otras situaciones que surgieron de las auditorías y que tenían apariencia delictiva”, detalló.

Azcue explicó que, una vez realizadas las denuncias, es la Justicia la que debe actuar y avanzar con las investigaciones correspondientes. “Tengo la expectativa de que se investigue y, si se encuentran elementos probatorios, que se avance en imputaciones y se haga justicia. Eso es lo que pretendemos: devolverle credibilidad a la política”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que su gestión mantiene una política de transparencia, con informes de gestión periódicos, y un compromiso firme de denunciar cualquier hecho irregular, sin importar de qué gestión provenga. “Sean cuestiones de la gestión anterior o incluso de la nuestra, cualquier conducta delictiva la vamos a denunciar. Ese es nuestro compromiso con los concordienses”, subrayó.

Consultado sobre la cantidad de situaciones detectadas desde que asumió, el intendente reconoció que fueron numerosas. Sin embargo, aclaró que no todas se hacen públicas de inmediato para no entorpecer las investigaciones. “Si uno comunica una denuncia en el momento, puede alertar a los investigados, que podrían ocultar información o destruir pruebas”, explicó.

Azcue señaló que muchas de las irregularidades encontradas no solo tuvieron un posible encuadre penal, sino que también evidenciaron graves faltas éticas y morales. “Conductas irresponsables que atentaron contra los intereses del municipio y su estado financiero”, indicó, recordando las deudas acumuladas durante 2023 por facturas impagas, como las correspondientes al servicio eléctrico.

“Eso, como mínimo, es una mala administración. Todo esto tratamos de contarlo para que la gente entienda lo perjudicial que fue el populismo y la demagogia, porque después las consecuencias las pagan todos los concordienses”, agregó.

Finalmente, el intendente extendió su análisis al plano provincial y sostuvo que la situación actual es el resultado de años de corrupción y privilegios. “Funcionarios que gobernaron durante mucho tiempo se enriquecieron, aumentaron su patrimonio y obtuvieron beneficios, mientras a la ciudad y a la provincia les fue muy mal. Esa es una de las explicaciones de por qué hoy somos una de las ciudades con mayor índice de pobreza del país”, afirmó.

Como ejemplo del abandono, mencionó el estado en que se encontraba el complejo turístico La Tortuga Alegre al momento de ser recuperado. “Es una de las joyas del turismo entrerriano y estaba destruida. Eso es producto de la desidia y de una forma de gobernar cínica y perversa”, señaló.

Azcue concluyó asegurando que la ciudadanía ha comenzado a tomar conciencia de esta realidad. “La gente hoy se ha dado cuenta de que fue engañada durante mucho tiempo. A los políticos les fue muy bien y a la ciudad le fue muy mal. Hoy eso está cambiando y no tenemos que retroceder”, finalizó.

Redacción de 7Paginas