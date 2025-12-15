Azcué impulsó una mesa de trabajo para avanzar en la regulación del trabajo informal en el sector frutícola

La reunión fue convocada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, la Federación del Citrus de Entre Ríos, la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, el Clúster del Pecán y la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos.

El objetivo principal del encuentro fue conformar una mesa de trabajo orientada a la regularización del empleo informal en las tareas de producción, cosecha y empaque. Durante la jornada se planteó la necesidad de revertir una situación que impacta negativamente tanto en las condiciones laborales de los trabajadores como en las finanzas públicas, al generar competencia desleal con el sector formal y limitar el crecimiento económico y la productividad.

Uno de los aspectos destacados fue el rol de los legisladores nacionales por Entre Ríos, quienes participaron de manera virtual y tendrán una participación clave en el futuro debate de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

Una reforma considerada necesaria

Al respecto, el intendente Francisco Azcué señaló que la iniciativa es el resultado de un trabajo articulado que su gestión viene desarrollando con el sector privado, instituciones y organismos que representan a las distintas cadenas productivas de la región. “La idea es acercar propuestas y aportes a los legisladores nacionales que van a debatir la Reforma Laboral, entendiendo que es necesaria para que el sector privado decida invertir, algo que hoy no ocurre porque las condiciones no son buenas”, expresó.

En esa línea, Azcué sostuvo que “hay leyes laborales actuales que están impidiendo el desarrollo de nuestra región” y remarcó la necesidad de avanzar hacia una reforma equilibrada. “No queremos perjudicar a los trabajadores, pero sí proteger a los productores y al sector privado”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, celebró la conformación de la mesa y manifestó su expectativa de que la reforma en debate contemple la mayor cantidad posible de los temas planteados. “Son cuestiones que nos permitirían avanzar y dar solución a un problema que involucra a todos los sectores aquí representados”, señaló.

Articulación regional y público-privada

El intendente de Mocoretá, Marcelo Tisocco, agradeció la invitación y destacó la importancia del trabajo conjunto entre provincias. “El macizo productivo del norte entrerriano y el sur correntino es el mismo, con idénticas problemáticas y preocupaciones. Este tipo de reuniones son fundamentales porque nos permiten llegar a los legisladores nacionales con propuestas concretas, como la regularización del personal sin que pierda beneficios y la reducción de los costos laborales”, subrayó.

El cierre estuvo a cargo del Dr. Jorge Sosa, abogado y especialista en Derecho Empresarial y Laboral, quien brindó una contextualización sobre la situación actual del empleo, sus limitantes y posibles alternativas para la regularización. “Esto es verdadera articulación entre el sector público y privado, donde el Estado escucha las problemáticas que se presentan en las actividades frutícolas, especialmente en lo referido a la registración de trabajadores de cosecha y empaque”, remarcó.

Además de los legisladores nacionales, funcionarios municipales y representantes del Gobierno provincial y de las cadenas frutícolas, participaron municipios como La Criolla, Estancia Grande, Chajarí, Puerto Yeruá, Villa del Rosario, Colonia Ayuí, Federación, Santa Ana, Mocoretá y Juan Pujol, entre otros, consolidando un espacio regional de diálogo para avanzar hacia un empleo más formal y sostenible en el sector frutícola.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas