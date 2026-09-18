Azcué inauguró calles pavimentadas y dijo: “Esto que comenzó, no para más”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, encabezó este viernes el acto inaugural de ocho cuadras pavimentadas en la zona oeste de la ciudad, en una actividad que reunió a numerosos vecinos en la intersección de las calles La Pampa y Juan José Valle.

Durante el acto, el jefe comunal volvió a destacar la importancia de destinar los recursos municipales a obras de infraestructura y sostuvo que el plan vial que lleva adelante su gestión forma parte de una planificación que continuará durante los próximos años.

“Esto que comenzó, no para más”, afirmó Azcué al referirse al programa de obras, y remarcó que la intención del municipio es incrementar progresivamente los recursos destinados a infraestructura.

En diálogo con un cronista de 7Páginas, el intendente señaló que las obras de infraestructura constituyen una de las principales demandas que recibe de los vecinos.

“Es una de las prioridades que nos marcan los vecinos. Nos piden que mejoremos la infraestructura de sus barrios, de sus calles, el alumbrado público, el agua y la cloaca”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que Concordia arrastra un importante déficit de infraestructura y atribuyó parte de esa situación al crecimiento desordenado que tuvo la ciudad durante décadas.

“Hay que escuchar a los vecinos”

Azcué explicó que su gestión decidió priorizar los recursos municipales dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que comenzó a ejecutarse luego de una primera etapa destinada, según indicó, a ordenar y estabilizar las cuentas y el funcionamiento del municipio.

“Después de dos años, más de dos años de ordenar el municipio, de tomar muchas medidas duras, difíciles, que muchas veces trajeron tensiones, finalmente logramos tener un municipio con un presupuesto y con capacidad de hacer obras importantes”, afirmó.

El intendente también hizo hincapié en la calidad de los trabajos y sostuvo que las intervenciones no se limitan a colocar pavimento, sino que incluyen el recambio de conexiones y válvulas cuando corresponde.

“Se podría hacer como lo hacían antes, de la otra manera, capaz lo hacés más rápido, te sale más barato, pero está mal”, expresó, al defender la necesidad de realizar obras con una planificación integral.

Para Azcué, uno de los objetivos de su administración es dejar como legado “un municipio que haga obras de calidad”.

Un mensaje para los barrios que todavía esperan

Consultado por 7Páginas sobre los vecinos que llevan años esperando obras de pavimentación y saneamiento, el intendente reconoció que comprende las sensaciones de quienes todavía no recibieron respuestas.

“Comparto muchas veces las sensaciones o ese mensaje, muchas veces de angustia, otras veces de bronca, otras veces ahora empezó a haber mucha esperanza, lo cual es bueno”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que el municipio necesitó primero generar las condiciones para poder avanzar con un programa sostenido de obras.

“Nos llevó más de dos años. Primero tuvimos que ordenar, estabilizar el municipio, crear las condiciones presupuestarias, crear las condiciones funcionales, orgánicas, crear el equipo”, explicó.

En ese marco, aseguró que las obras continuarán y que existe una planificación de las cuadras que serán intervenidas.

“Esto no va a parar. Mientras nosotros seamos gobierno, cada vez vamos a invertir más en obras, en estas obras que los vecinos piden”, afirmó.

Azcué remarcó además que el programa no responde a decisiones aisladas. “Tenemos un plan de infraestructura, esto no es una improvisación”, sostuvo, y agregó que el municipio ya tiene previsto qué sectores serán intervenidos durante este año y cuáles durante el próximo.

Según planteó, la intención es que las decisiones se tomen a partir de criterios técnicos y profesionales y no en función de “el capricho de un político o por ahí la conveniencia de un político”.

Planta de asfalto y adoquinado

En otro tramo de sus declaraciones, el intendente anunció que el municipio avanza con la incorporación de infraestructura propia para continuar con el plan de obras.

“Estamos esperando que llegue nuestra planta de asfalto que ya licitamos y adjudicamos”, señaló.

También recordó que ya fue inaugurada la planta de pavimento articulado, y anticipó que durante este mes comenzarán los trabajos de adoquinado en distintos sectores.

“Vamos a ir mejorando día a día”, afirmó.

Azcué y 2027: “No estamos pensando en las campañas”

Durante la entrevista, 7Páginas consultó al intendente sobre si la inauguración de obras y el reconocimiento de los vecinos podían fortalecer a su gestión de cara a 2027.

Azcué respondió que los resultados generan entusiasmo dentro de su equipo, aunque buscó diferenciar la gestión cotidiana de la discusión electoral.

“¿Que nos fortalece a la gestión? Sí, nos fortalece en el sentido de que nos da fuerza, nos entusiasma. Nosotros trabajamos para esto, para cambiar la calidad de vida de los vecinos”, manifestó.

Y agregó: “Después los concordienses pueden elegir a quien ellos consideren, pueden votar a quien quieran, vivimos en democracia, nosotros siempre aceptamos la voluntad popular”.

El intendente aseguró que actualmente no están concentrados en las elecciones. “No estamos pensando en las campañas ni en las elecciones, simplemente estamos en gestión”, afirmó.

Reta de Urquiza: “Todos muy contentos”

Por su parte, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza destacó el acompañamiento de los vecinos durante la inauguración.

“Estuve charlando con los vecinos, la verdad que todos muy contentos”, señaló.

La viceintendenta contó que se trata de un sector donde reside una importante cantidad de personas mayores y sostuvo que los vecinos valoraron especialmente la posibilidad de mejorar las condiciones del barrio.

“Me cuentan que este es un barrio donde vive mucha gente mayor, que necesitaba vivir mejor, y que son vecinos responsables, que quieren sacar la basura del horario, que quieren tener el barrio cada vez más lindo”, expresó.

La jornada concluyó con la inauguración formal de las ocho cuadras, en un nuevo paso del programa de infraestructura vial que la administración municipal pretende extender a distintos barrios de Concordia.