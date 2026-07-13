Azcué inauguró la nueva Planta Municipal de Adoquines: producirá 2.100 unidades por día y permitirá ahorrar un 69% en obras

La planta, ubicada en el Polo Productivo del barrio Sarmiento, cuenta con una capacidad inicial de producción de 2.100 adoquines diarios, lo que permitirá pavimentar aproximadamente una cuadra y media por mes. Además, el municipio estima que la fabricación propia generará un ahorro cercano al 69% respecto de los costos que implicaría adquirir el material a terceros.

Durante la recorrida, Azcué destacó la importancia de la inversión realizada y remarcó que forma parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura pública.

«Esta es una inversión importante que se ha hecho con fondos de la Municipalidad y que va desde comprar la máquina hasta equipar los galpones donde se realiza todo el proceso de fraguado», expresó el jefe comunal.

El intendente sostuvo que la nueva planta se suma a las obras de pavimentación ya ejecutadas y a las que se encuentran en marcha, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

«Vamos a seguir creciendo e invirtiendo más en infraestructura y servicios porque sabemos que cada cuadra pavimentada significa una mejora concreta para los barrios de Concordia», afirmó.

También avanza la compra de una nueva planta asfáltica

Azcué informó además que ya se encuentra avanzada la licitación para adquirir una moderna planta asfáltica que funcionará en el Parque Industrial de Concordia y tendrá una capacidad de producción de 60 toneladas por hora.

Según indicó, esta incorporación permitirá seguir ampliando la capacidad del municipio para ejecutar obras viales con recursos propios.

Producción propia para optimizar recursos

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que la producción inicial de la planta alcanzará los 10.500 adoquines semanales.

«No vamos a pavimentar cualquier calle. Se realizó previamente un trabajo técnico para definir cuáles son los sectores y barrios donde este tipo de pavimento resulta más conveniente», señaló.

El funcionario destacó que disponer de fabricación propia, maquinaria municipal y personal capacitado permitirá optimizar los recursos públicos y brindar respuestas más rápidas a los reclamos de los vecinos.

Cómo funciona la planta

La Planta Municipal de Adoquines fabrica piezas tipo Holanda de 10 x 20 x 8 centímetros y cuenta con un sector especialmente acondicionado para el proceso de curado o fraguado, que demanda entre tres y cuatro semanas hasta alcanzar la resistencia necesaria para su colocación.

Desde el municipio informaron que el objetivo para 2027 es incrementar la capacidad de producción hasta alcanzar las cuatro cuadras de pavimento articulado por mes.

Además, estiman que la inversión inicial de 130 millones de pesos quedará amortizada una vez ejecutadas las primeras nueve cuadras de pavimento con adoquines fabricados íntegramente por la Municipalidad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas