Azcue inauguró la pavimentación de calle Saure y anunció un plan de 100 cuadras para este año

En una jornada marcada por el acompañamiento de vecinos y funcionarios, el intendente Francisco Azcue inauguró este viernes ocho nuevas cuadras de pavimento en la avenida Dr. Saure, una arteria vital para la conectividad de la zona noroeste de la ciudad. Durante el acto, el jefe comunal no solo celebró la concreción de esta obra, sino que ratificó un ambicioso plan de asfalto que prevé alcanzar las 100 cuadras antes de finalizar el 2026.

«Administración austera y eficiente»

Azcue vinculó directamente la posibilidad de ejecutar obra pública con el proceso de ordenamiento administrativo iniciado al comienzo de su mandato. «Estamos logrando esto después de dos años de estabilizar y ordenar. Fueron medidas que generaron tensión, pero hoy tenemos los recursos para este plan de infraestructura que recién empieza», señaló el intendente a 7Paginas.

En ese sentido, el mandatario destacó dos puntos clave de ahorro para las arcas municipales:

Control de Combustible: «Pasamos de gastar 90.000 litros a 45.000 mediante tecnología GPS y denuncias penales por robo. Eso no fue magia, fue firmeza», sentenció.

Recolección de Residuos: Azcue defendió la privatización parcial del servicio asegurando que representa un ahorro de 250 millones de pesos mensuales. «Esa plata va acá: al asfalto, al alumbrado y a las cloacas».

Conectividad estratégica en el noroeste

La pavimentación de calle Saure se conecta con intervenciones previas en calle Paula Albarracín de Sarmiento y continuará próximamente con la obra de calle La Pampa hasta la Ruta 4. Según explicaron desde el Ejecutivo, la elección de estas arterias responde a estudios técnicos para generar «anillos de circulación» que faciliten el paso del transporte público y el acceso a escuelas.

«Esta zona ha crecido de forma desordenada durante muchos años y queremos revertir eso», explicó Azcue, al tiempo que recordó que el Plan de Infraestructura y Desarrollo Hacia el Bicentenario cuenta con un presupuesto de 15 millones de dólares para este año, incluyendo licitaciones en Villa Adela y las zonas norte y este de la ciudad.

Obras «a conciencia» para que duren

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Arq. Fernando Esquibel, puso el foco en la calidad técnica de los trabajos para llevar tranquilidad a los contribuyentes. «Queremos dejar el concepto de que lo que se hace, se hace bien. Por eso trabajamos muchísimo en la base: redes de cloacas, agua y pluviales. Si eso no está en óptimas condiciones, el asfalto no dura», detalló.

Esquibel también adelantó que el municipio avanza en un plan de «urbanismo táctico» que incluye la renovación de espacios verdes. En este sentido, confirmó que ya cerraron las licitaciones para las nuevas obras en la Plaza Zorraquín y el Paseo Cultural de Estación Central.

«Buscamos generar un efecto de sinergia; que cada intervención, ya sea un asfalto o una plaza, revitalice todo el entorno y haga que Concordia esté más linda, que es lo que todos queremos», concluyó el arquitecto.

Fuente: Redacción de 7Páginas