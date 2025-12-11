Azcue inauguró la temporada de verano y sostuvo que Concordia “saldrá adelante porque cuenta con un equipo honesto”

“Concordia tiene todo para seguir creciendo”

Azcue manifestó que la ciudad llega a esta temporada con “muy buenas expectativas”, impulsada por el trabajo articulado entre la Municipalidad, el ente turístico EMCONTUR y las instituciones intermedias. Subrayó la importancia del compromiso del sector privado, al que definió como “motor del desarrollo”.

“Tenemos talento, paisajes únicos, el río, el lago, parques termales, circuitos de bodegas, y una hotelería y gastronomía de primer nivel. Concordia se está poniendo de pie y se está posicionando como un destino turístico destacado a nivel nacional”, afirmó.

El intendente también anunció que este viernes se aprobará una reducción de la tasa comercial del 2,7% al 1,8%, en el marco de un proceso de desregulación y disminución de la presión tributaria, acompañado por políticas de reducción del gasto público.

El valor del plan estratégico

Azcue resaltó que, días atrás, se presentó el Plan Estratégico de Turismo, elaborado de manera conjunta con instituciones intermedias y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Según explicó, esta herramienta brinda una hoja de ruta clara para el desarrollo del sector.

“Es fundamental porque marca un rumbo. Ya no es la intuición de un gobernante: detrás hay ciencia, hay academia, y hay un trabajo colectivo. Eso le da a Concordia un marco sólido para proyectarse”, señaló.

En ese mismo sentido destacó la reciente presentación del Centro Comercial a Cielo Abierto, una iniciativa impulsada junto al Centro de Comercio y la CAME, cuya ordenanza será aprobada este viernes.

“Veo una ciudad con talento y con rebeldía para salir adelante”

Durante el acto, Azcue valoró la inversión municipal en infraestructura y los proyectos que se desarrollarán durante el próximo año. “Tenemos una ciudad con mucho potencial y una comunidad que quiere crecer. Se viene un gran año”, expresó.

Balance de mitad de gestión

Al cumplirse este 10 de diciembre la mitad de su mandato, el intendente hizo una evaluación de los dos primeros años al frente del Ejecutivo local.

“Es un balance positivo. Estoy orgulloso de nuestra gestión y de lo que estamos consiguiendo. Nos tocó enfrentar el peor año de recaudación en cuatro décadas, con una deuda enorme heredada y una inflación que golpeó fuerte. A pesar de eso, logramos ordenar el municipio y avanzar con nuestro plan de gobierno”, señaló.

Explicó que, tras un primer año centrado en estabilizar las cuentas y reorganizar la estructura municipal, el segundo tramo pudo desarrollarse “a otra velocidad”, con mayor eficiencia y resultados visibles en cada una de las áreas.

“Tenemos una gestión honesta y comprometida”

El jefe comunal anticipó que en los próximos meses la ciudad verá un plan de infraestructura con el presupuesto municipal más alto de la historia, con proyectos en todas las secretarías y en articulación con organismos de prestigio como el Observatorio de Desarrollo Social, CAF y el BID.

Para cerrar, Azcue dejó un mensaje a los ciudadanos:

“Vamos a salir adelante. Tenemos una gran ciudad y un equipo de gente honesta y comprometida que está cumpliendo lo prometido. Queremos que los concordienses se sientan parte de esta transformación”, cerró.

Redacción de 7Paginas