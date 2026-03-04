Azcué inauguró las sesiones del Concejo y anunció una inversión de $20.000 millones en obra pública

Durante su mensaje, Azcué destacó que el municipio atraviesa un proceso de ordenamiento financiero y planificación estratégica, en un contexto económico complejo. “Elegimos el camino del esfuerzo, la planificación a largo plazo y las decisiones responsables, pensando en el futuro de Concordia”, expresó.

El intendente remarcó que, pese a haber administrado uno de los presupuestos más ajustados de las últimas décadas, la ciudad ejecuta actualmente “el plan de infraestructura y desarrollo más ambicioso de su historia con fondos propios”.

Plan de Infraestructura hacia el Bicentenario

El eje central del discurso fue el anuncio de una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos en obra pública, lo que representará el 20% del presupuesto municipal.

El denominado “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario” contempla pavimentación, saneamiento, obras hídricas, mejoras en plazas y espacios públicos, además de proyectos estratégicos vinculados a la producción, como el Centro de Logística y Puerto de Barcazas.

Azcué anunció también la incorporación de una nueva planta asfáltica municipal y la puesta en marcha de un sistema de fabricación de adoquines con capacidad de hasta 5.000 unidades diarias, lo que permitiría ejecutar aproximadamente 48 cuadras por año.

Modernización y transparencia

En materia administrativa, el intendente destacó avances en modernización, transparencia y eficiencia del gasto público. Señaló la implementación del sistema de compras GESCOM y la cooperación técnica de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para fortalecer la gestión mediante presupuesto por programas y resultados.

Asimismo, adelantó el envío de un proyecto para actualizar la ordenanza de procedimiento administrativo —vigente desde la década del ‘70— incorporando el expediente digital para agilizar trámites.

Medidas tributarias y apoyo productivo

Azcué resaltó la entrada en vigencia de una nueva ordenanza tributaria con medidas orientadas a acompañar al sector productivo, especialmente construcción, alimentos e industrias locales.

En el plano económico, se consolidaron iniciativas como Concordia Produce, rondas de negocios y convenios con universidades, cámaras empresariales y productores de sectores estratégicos como la citricultura, foresto-industria y agroecología.

También se presentó un informe preliminar favorable para el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas, Parque Industrial y Puerto Fluvial de Barcazas, proyecto que podría financiarse con un crédito del BID.

Seguridad, salud y educación

En seguridad, el intendente enumeró la creación del Centro de Monitoreo Municipal, la instalación de lectores de patentes en accesos a la ciudad y la mejora de iluminación en más de 100 calles. Además, adelantó el envío de un proyecto para eliminar definitivamente la tracción a sangre.

En transporte, destacó la implementación del boleto estudiantil gratuito y el Boleto Concordiense con un 30% de descuento para residentes.

En salud, se extendieron horarios de atención en centros de Villa Adela, Los Pájaros y Nebel, incorporando historia clínica electrónica. En educación, más de 400 niños recibieron acompañamiento pedagógico y se desarrollaron programas de alfabetización y capacitación laboral.

Concordia será sede de IDERA 2026

Azcué confirmó que la ciudad fue elegida para organizar las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA 2026), que se realizarán del 1 al 3 de julio del próximo año, siendo la primera vez que el evento es organizado por un gobierno local.

Reorganización institucional

El intendente anunció además el envío al Concejo de un proyecto para disolver el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVYTAM), integrando sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas con el objetivo de centralizar y transparentar la administración de recursos.

“Cumpliendo con la palabra”

Al cerrar su discurso, Azcué sostuvo que la gestión avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos al inicio del mandato.

“Venimos a poner orden y a pensar en el futuro de Concordia. En pocos años la ciudad cumplirá 200 años y queremos llegar a ese Bicentenario con una ciudad más moderna, integrada y preparada para crecer”, cerró.

Con información y fotos de prensa municipal

Redacción de 7Paginas