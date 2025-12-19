Azcué inauguró una obra de pavimentación en Benito Legerén: “Acá están los recursos de los concordienses y vamos a seguir avanzando con este plan”

La intervención se realizó sobre calle Juventud Unida, una arteria clave del barrio que había sido largamente reclamada por los vecinos. En diálogo con un cronista de 7Paginas, el jefe comunal destacó que la obra forma parte de un plan integral de infraestructura financiado con recursos municipales y adelantó que será profundizado durante 2026, al tiempo que subrayó la reciente reducción de algunas tasas como parte de una política de alivio fiscal.

“Estamos recuperando una calle muy importante, una avenida de Benito Legerén que los vecinos venían reclamando desde hace mucho tiempo. Hoy estamos felices de poder avanzar con esta obra de infraestructura”, expresó Azcué. En ese sentido, remarcó: “Acá están los recursos de los concordienses y vamos a seguir avanzando con este plan, que en 2026 va a continuar con mucha fuerza”.

El intendente señaló además que recientemente se licitó un tramo de la calle Dr. Sauré y que se continúa evaluando nuevas intervenciones en distintos barrios de la ciudad. “Recorremos la obra, la inauguramos y también vemos todo lo que todavía queda por hacer en el barrio. Hay mucho por delante, pero es una satisfacción ver cómo los recursos vuelven en obras que resuelven problemas y mejoran la calidad de vida”, afirmó.

Azcué consideró que la actual etapa de su gestión marca un punto de inflexión, con un fuerte enfoque en infraestructura y servicios. “Estamos muy concentrados en poner la mayor cantidad de recursos en las obras que necesita cada barrio. Todo esto es posible gracias a la eficiencia del Estado. Controlamos como nunca antes cada centavo, cada compra y cada intervención, y eso nos permite disponer de más recursos para invertir en obras”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la planificación de las obras se realiza a partir de criterios técnicos y el uso de tecnología. “No es una decisión intuitiva de un funcionario. Utilizamos sistemas de información y datos espaciales que nos permiten analizar variables como conectividad, líneas de colectivo, cercanía a escuelas o clubes y costos de mantenimiento. Todo tiene una base técnica que define dónde es más conveniente intervenir”, detalló.

En ese marco, el intendente resaltó que el ordenamiento de las cuentas municipales permitió no solo incrementar la inversión en infraestructura, sino también reducir la presión impositiva. “Hicimos una reforma tributaria, bajamos la tasa comercial y eliminamos otras tasas, como la de espectáculos. Eso genera mejores condiciones para la actividad económica y, a la vez, nos permite seguir mejorando la ciudad”, señaló, al tiempo que pidió a los vecinos continuar cumpliendo con sus obligaciones para que esos recursos se vean reflejados en más obras y mejores servicios.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquivel, brindó detalles técnicos de la obra inaugurada. Precisó que se trata de una intervención de 3.200 metros cuadrados de pavimento asfáltico, con trabajos de fresado, estabilización de suelo y un nuevo asfaltado de cinco centímetros de espesor. “También se realizaron tareas de cordón cuneta y reparaciones en todo el sector. El resultado es un producto de muy buena calidad y estamos muy conformes con el trabajo realizado”, aseguró.

Finalmente, Esquivel aclaró que no fue necesario ejecutar obras complementarias de infraestructura sanitaria o hídrica, ya que los servicios existentes se encontraban en óptimas condiciones tras el relevamiento previo.

